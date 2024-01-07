陳亞蘭上台淚崩「早點辦就好了」！苦等長輩4年未現身：她離世了
藝人陳亞蘭今（7）日出席公益活動餐會，邀請200位台灣生命優質協會的社福獨居長輩們圍爐吃飯。在台上，陳亞蘭致詞時一度哽咽，原來在疫情期間，她失去了一位獨居長者陳奶奶，一想到無法履行4年前與對方的承諾，才會讓陳亞蘭忍不住淚崩，直呼：「如果早一點辦就好了。」
記者詹鎰睿／台北報導
熱心公益的陳亞蘭在一次偶然的探訪，認識了這位獨居老人陳奶奶，在2019年1月更成功邀請到陳奶奶出來看歌仔戲，「她看得好開心，好希望下次會再來看，我們也答應下次一定帶她來。」怎料，這一等就是4年之久，中間還爆發疫情無法聚首。
陳亞蘭說，其實她每年過年都會和團隊共同捐贈物資給每位獨居老人，也發現每次送完離開後，看到長者們的心情很落寞，便讓她決定把歌仔戲結合圍爐，邀請長者們一起來聚餐看戲，「這很臨時，但團隊們都很幫忙。」也順利於今年舉辦成功。
但在活動舉辦前，「我一定要邀請她來！」陳亞蘭才透過團隊得知，陳奶奶已經離世了，讓她相當難過，受訪時仍一度哽咽，「如果早一點辦就好了，我覺得她疫情那3年（4年），一定都在等這個承諾。」
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