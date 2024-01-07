客機「窗戶飛走」破大洞！高空兜風驚魂　專家籲：隨時繫好安全帶

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）負責調查此起意外，委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，目前正在尋找那塊在高空中連著窗戶一起飛走的機身，呼籲波特蘭附近民眾一起幫忙協尋。
霍曼迪強調這起意外無人受傷可說是相當幸運，因為剛好沒有乘客坐在突然飛走那扇窗戶旁邊的座位，若意外發生在飛機位於更高巡航高度的時候，或是飛機「破洞」那一瞬間有乘客正好在附近行走，都有可能造成嚴重後果。
安柏瑞德航太科技大學的教授布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，這起意外非常罕見，飛機在高空快速減壓是一件十分嚴肅的事情，在航安被稱之為「結構性故障」，屬於重大安全問題。
布里克豪斯表示，這起意外或許可以提醒大家，乘坐飛機時記得隨時繫好安全帶，無論指示燈是亮起或熄滅，最好都將安全帶繫好。
波音公司則回應表示，「安全是我們的首要任務，對這起事件給我們的客戶及乘客造成的影響深感遺憾，同意並完全支持美國聯邦航空總署暫時停飛的決定，應立即檢查與事故飛機配置相同的737 MAX 9飛機。」