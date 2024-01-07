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客機「窗戶飛走」破大洞！高空兜風驚魂　專家籲：隨時繫好安全帶

▲美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號AS1282班機，起飛不久後機上一片窗戶竟飛走導致機身破了一個大洞，立即又緊急返回降落。（合成圖／翻攝自X）
▲美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號AS1282班機，起飛不久後機上一片窗戶竟飛走導致機身破了一個大洞，立即又緊急返回降落。（合成圖／翻攝自X）

記者倪浩軒/綜合報導

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號AS1282的波音（Boeing）737 MAX 9班機，於5日起飛後竟發生機上窗戶被吹走、機身「破個大洞」的意外，不得不緊急臨時迫降。雖然無人受傷，但驚險場景仍引發熱議。對此，有飛安專家表示，這起意外說明機上乘客繫好安全帶的重要性。

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事故的原因仍在釐清，不過阿拉斯加航空已經宣佈旗下波音737 MAX 9機隊暫時停飛，等待安全檢查無虞再復飛。不僅如此，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）也要求其他航空公司的部分波音737 MAX 9飛機必須暫時停飛進行安檢，全球約有171架飛機受到FAA暫時禁飛令影響。

根據《CNBC》報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）負責調查此起意外，委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，目前正在尋找那塊在高空中連著窗戶一起飛走的機身，呼籲波特蘭附近民眾一起幫忙協尋。

霍曼迪強調這起意外無人受傷可說是相當幸運，因為剛好沒有乘客坐在突然飛走那扇窗戶旁邊的座位，若意外發生在飛機位於更高巡航高度的時候，或是飛機「破洞」那一瞬間有乘客正好在附近行走，都有可能造成嚴重後果。

安柏瑞德航太科技大學的教授布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，這起意外非常罕見，飛機在高空快速減壓是一件十分嚴肅的事情，在航安被稱之為「結構性故障」，屬於重大安全問題。

布里克豪斯表示，這起意外或許可以提醒大家，乘坐飛機時記得隨時繫好安全帶，無論指示燈是亮起或熄滅，最好都將安全帶繫好。

波音公司則回應表示，「安全是我們的首要任務，對這起事件給我們的客戶及乘客造成的影響深感遺憾，同意並完全支持美國聯邦航空總署暫時停飛的決定，應立即檢查與事故飛機配置相同的737 MAX 9飛機。」

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