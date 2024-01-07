公開宣示！羅廷瑋政見會承諾「不分黨派建設台中」　嗆對手做不到

影／呼籲綠營支持者堅定選票！王定宇偕3候選人推搶救影片

▲民進黨立委王定宇日聯合南北三名新人立委候選人鄭文婷、何博文、黃捷推出搶救文宣影片。（圖／王定宇辦公室提供）
▲民進黨立委王定宇日聯合南北三名新人立委候選人鄭文婷、何博文、黃捷推出搶救文宣影片。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳佩君／高雄報導

距離2024總統、立委大選僅剩一周，各地選戰白熱化，民進黨立委王定宇今（7）日聯合南北三名新人立委候選人鄭文婷、何博文、黃捷推出搶救文宣影片，呼籲綠營支持者堅定選票，集中選票給民進黨候選人，讓台灣隊人才進入國會，壯大台灣民主道路。

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力拼連任的台南市立委王定宇今串連三名南北立委候選人打出團體戰，包括新北市第一選區民進黨立委候選人何博文、基隆市民進黨立委候選人鄭文婷、高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，共同在臉書上一起發出最新文宣影片，向支持者拉票。

此外，共同響應影片發布的民代有立法委員林楚茵、台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、新北市議員黃淑君、新竹市議員劉彥伶、台南市議員陳皇宇、高雄市議員林志誠、黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、台東縣議員黃治維、前新竹市議員李妍慧及前高雄市議員蔡昌達等。

王定宇表示，他在立法院國防委員會中，多年來持續替國家安全法案把關、爭取國防預算，持續捍衛國防自主，這次競選影片的候選人，都是有經驗的即戰力，基隆有為平民發聲、力抗權貴立委的鄭文婷；新北是國會過半最關鍵的何博文，以及高雄年輕、有理想的代表黃捷，這些強棒都將是國會過半的關鍵一席，希望大家能夠集中選票支持。

王定宇呼籲，這次選戰不容樂觀，他與其他三名候選人都是「守護國家、建設家鄉、服務人民」的最佳代表，為了讓總統當選、國會過半目標達成，這週六一定要出門投票，三張選票能堅定支持民進黨。

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