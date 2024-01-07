影／呼籲綠營支持者堅定選票！王定宇偕3候選人推搶救影片

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此外，共同響應影片發布的民代有立法委員林楚茵、台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、新北市議員黃淑君、新竹市議員劉彥伶、台南市議員陳皇宇、高雄市議員林志誠、黃秋媖、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、林智鴻、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、台東縣議員黃治維、前新竹市議員李妍慧及前高雄市議員蔡昌達等。
王定宇表示，他在立法院國防委員會中，多年來持續替國家安全法案把關、爭取國防預算，持續捍衛國防自主，這次競選影片的候選人，都是有經驗的即戰力，基隆有為平民發聲、力抗權貴立委的鄭文婷；新北是國會過半最關鍵的何博文，以及高雄年輕、有理想的代表黃捷，這些強棒都將是國會過半的關鍵一席，希望大家能夠集中選票支持。
王定宇呼籲，這次選戰不容樂觀，他與其他三名候選人都是「守護國家、建設家鄉、服務人民」的最佳代表，為了讓總統當選、國會過半目標達成，這週六一定要出門投票，三張選票能堅定支持民進黨。
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