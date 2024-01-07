Kevin老師「燒光億元2度創業」又遇詐騙！超慘現況曝：我不會放棄
知名美妝達人Kevin老師，3年來砸近億元自創品牌，深受消費者信任。怎料，近期卻莫名其妙被詐騙集團盯上，假冒他名義販售產品，更宣稱「眼袋不掉我上吊。」讓Kevin老師相當無奈，雖然是二度創業，沒有太多盈餘，還面臨詐騙，但他強調會堅持高成本、高品質理念，不打算放棄。
記者詹鎰睿／綜合報導
打著Kevin老師名號的冒牌貨五花八門，包括眼膜、眼霜、氣墊、美白霜…等各種美容保養和瘦身產品都有，這讓Kevin老師坦言很困擾，但他也會硬起來提告。早在5、6年前就曾跟警方報案，去年更委請律師蒐證處理，無奈這些詐騙網站多數架在國外，台灣法律無法擴及，而且還經常性更改網址，警察要找真的不太容易。
Kevin老師苦笑：「這些詐騙網站對我很了解，他們的網頁上會有我不同時期與不同明星的合照，就連我一位從事美妝工作近20年的朋友，也上當買了眼霜，就知道這些詐騙網站話術有多強。」即便經常在自己的社群媒體上發文打假，提醒網友不要上當，但還是有網友會問哪裡買？ Kevin老師乾脆拍攝打假影片，去這些詐騙網站買保養品，再一一拆解，警方還引用他的影片宣導，「我還獲得警察發的獎牌跟兩隻可愛的警察熊。」
怎料，此舉反而觸怒詐騙集團，紛紛跑到Kevin老師的粉絲團底下留言，說他和團隊的品格有問題、賣假貨，讓網友更加真假難辨。雖然面臨不肖人士攻擊與抹黑，但Kevin老師強調，這次品牌是他全部歸零後二度創業，從籌設的前一年至今，3年來投資金額近億元，雖然目前沒有太多盈餘，但他會繼續堅持高成本的製作、高品質產品的想法，不打算放棄。
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