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起薪最高53K！中華郵政招考千人　1.7萬名考生今進行筆試

▲中華郵政公開招甄選1021名人員，其中月薪起薪最高達5萬3480人，吸引2萬多人報名，今（7）日進行第一試筆試。（圖／中華郵政提供）
▲中華郵政公開招甄選1021名人員，其中月薪起薪最高達5萬3480人，吸引2萬多人報名，今（7）日進行第一試筆試。（圖／中華郵政提供）

記者許若茵／台北報導

中華郵政公開招甄選1021名人員，其中月薪起薪最高達5萬3480人，吸引2萬多人報名，今（7）日進行第一試筆試，第一節到考人數1萬7566人，預計平均錄取率約為5.81%。

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中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試主要為遞補113年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

中華郵政公司公開甄選職階人員正取1021名。本次筆試於臺北、臺中及高雄共17個考場同時舉辦，報名人數約2萬餘人。第一節總到考人數為17566人，平均到考率為79.35%，預計平均錄取率約為5.81%，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略低於110年8.42%，111年6.75%。

中華郵政說明，本次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1千7百餘人，人數較111年相近，至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

本次筆試成績將於113年2月15日公告，第二試口試、體能測驗將於113年2月24、25日於臺北舉辦，榜示日期為113年3月7日。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之2倍（不足5人者以5人計）。甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

（一）營運職：正取26名、備取12名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪5萬3480元（含職務待遇5045元）。

（二）專業職（一）：正取104名、備取41名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪4萬3435元（含職務待遇5045元）

（三）專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。

高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。

（四）專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。

高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元（含職務待遇6310元），非專任上述工作者月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。

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