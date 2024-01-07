中國留美博士成紐約流浪漢 胡錫進：國家不會花錢去管這個美國人
美國紐約街頭一名華裔流浪漢近期引起關注，他是來自江蘇江陰市的「留美博士」，過去攻讀物理科系，曾在華爾街擁有高薪工作，但在經歷人生多重打擊後，最終選擇流浪街頭過日子。對此，《環球時報》前總編胡錫進認為，「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人的，憑什麼呀」，但也強調該男子過去就讀的復旦大學校友願意幫忙，是一份健康的人文主義校友情。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，該位來自江蘇的孫姓華裔男子，今年54歲，擁有高學歷且曾在華爾街擁有高薪工作，作為「留美博士」他的人生本應讓多數人稱羨，但由於感情遭受挫折，結婚後又離婚，讓孫男大受打擊，出現幻聽的症狀，最終無法繼續正常的生活，改在街頭流浪，靠著乞討、撿破爛，以及偶爾拿取救助物資維生。
孫男故事引發熱議後，復旦大學美國校友會發起志願行動，已有當地復旦校友帶著衣物等物資前去探望，替他爭取適當的安身之處，復旦校友會並稱未來也會持續關心。
胡錫進在個人微博發文評論此事，強調孫男的遭遇讓人不勝唏噓，「最初看到這個新聞時，各種感受中很突出的一個是對美國社會的抱怨：他們把中國這麼好的一個英才給毀掉了。」
胡錫進認為，大眾討論此事不應指向對於孫男個人的嘲諷或指責，畢竟中國早年的赴美留學生基本沒有經濟後援，完全靠自己打拼創業，生存和事業線非常脆弱，另外，雖然孫男已經是美國公民，但畢竟是「從中國走出去的孩子」，復旦校友們展現出同情心和集體自尊，接住了被美國社會拋棄的孫男，這樣的溫暖總是讓世間更美好。
胡錫進接著又補充表示，「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人的，憑什麼呀，但是那些復旦人願意自掏腰包援助這位落難的校友，我將之視為中國大學留下的一份溫暖校友情，也是一份健康的人文主義。這挺敞亮的，無需忌恨」。