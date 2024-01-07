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近三萬人爆場力挺　林岱樺誓言打造海洋運籌中心回報高雄

▲林岱樺感動的說，這二十多年來能夠為高雄的鄉親服務，是機緣，也是福份。能夠解決鄉親的問題、讓家鄉高雄更好，會場湧入的三萬名市民，就是對林岱樺團隊的鼓勵與肯定。（圖／立委林岱樺競辦提供）
▲林岱樺感動的說，這二十多年來能夠為高雄的鄉親服務，是機緣，也是福份。能夠解決鄉親的問題、讓家鄉高雄更好，會場湧入的三萬名市民，就是對林岱樺團隊的鼓勵與肯定。（圖／立委林岱樺競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄第四選區立法委員林岱樺6日在仁武舉辦造勢大會，立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人都前來助陣相挺，現場更湧入三萬多名支持者，林岱樺除細數包括為地方爭取捷運林園線、校校有外師、企業產學合作專班等重大建設，排水系統、道路新建拓寬、漁港整修、校園設施更新等政績外，也提出高雄城市改造六段論及打造高雄海洋運籌中心。

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▲林岱樺6日在仁武的造勢大會支持者高舉「一馬當先岱來勝利」的看板，祝林岱樺高票當選。（圖／立委林岱樺競辦提供）
▲林岱樺6日在仁武的造勢大會支持者高舉「一馬當先岱來勝利」的看板，祝林岱樺高票當選。（圖／立委林岱樺競辦提供）
林岱樺也感動的說，這二十多年來能夠為高雄的鄉親服務，是機緣，也是福份。能夠解決鄉親的問題、讓家鄉高雄更好，更是林岱樺的榮幸，今天他十分的感動，因為會場湧入的三萬名市民，就是對林岱樺團隊的鼓勵與肯定。

▲高雄第四選區立法委員林岱樺6日在仁武舉辦造勢大會，立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人都前來助陣相挺，現場更湧入三萬多名支持者到場相挺。（圖／立委林岱樺競辦提供）
▲高雄第四選區立法委員林岱樺6日在仁武舉辦造勢大會，立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人都前來助陣相挺，現場更湧入三萬多名支持者到場相挺。（圖／立委林岱樺競辦提供）
林岱樺6日在仁武的造勢大會站台嘉賓有立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、不分區候選人王義川、康裕成議長、市議員張勝富、江瑞鴻、邱俊憲、黃飛鳳、李雨庭、張漢忠、林智鴻、林志誠、陳慧文、李雅慧、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳、行政院顧問鄭新助及上百位地方仕紳，林岱樺感動表示，自己一定會從靈魂深處拚進所有力氣，打造海洋運籌中心，回報故鄉高雄。

林佳龍表示，林岱樺說這輩子將以政治來服務眾生，認識林岱樺這二十多年來她始終如一，秉持至善、至真、至美的精神，永遠都會把事情做到最好。

游錫堃指出，林岱樺問政專業，長期關心長照、教育、經濟、產業法案，問政過程只問民意，不管利益，是稱職的民意代表。

王義川表示，助選這麼多次，這一場是人數最多的造勢晚會，表示林岱樺過去的政績跟服務十分扎實，所以才會讓這麼多人願意站出來挺岱樺。

林岱樺也針對她所提的高雄城市改造六段論指出，即提供優質的教育給孩子，孩子會成為優秀的人材；人材帶動產業的競爭力；產業創造繁榮的經濟；經濟就是高雄的未來。立一個方向就是打造高雄海洋運籌中心，整合前瞻基礎建設計畫和國家六大戰略產業，以及賴清德總統候選人提出的國家願景工程，凝結成為高雄下一個階段的城市競爭力核心。

林岱樺進一步說，從高科技產業S廊帶，海洋資源的有效利用、國防產業與能源自主的升級，到金融、航運、觀光，都會透過海洋運籌中心，發揮跨領與的整合效益，讓在地產業與國際接軌，也吸引國際資金與人才到高雄投資，預估將可以創造兩千億產值、一萬個就業機會。

林岱樺最後表示，她是個言出必行的人，不畏艱難、全力以赴，未來在立法院，會透過「教育、農業、產業、交通」四大發展主軸，持續爭取資源，建構海洋運籌中心，落實高雄城市改造六段論，為鄉親帶來更好的生活。

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