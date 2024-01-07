7-11福袋還沒賣「洞洞樂先爆紅」！12宮格戳500元禮券 眾人瘋搶
每到新年的時刻，四大超商都會推出福袋，以往7-11都是跟IP聯名推出福袋，全家則是生肖年福袋，其他OK、萊爾富則是以最便宜著稱。然而今年7-11福袋將在1月10日才開賣，因此話題落在其他家福袋CP值討論上。不過7-11福袋都還沒開賣，最近在社群上瘋傳一樣「蠟筆小新洞洞樂」的商品，12宮格拼手氣來抽7-11五百元的禮券，只要抽到瞬間回本，引起不少人買來搶先試手氣，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家新品分享區」貼文指出「看來還是不要對自己太有信心認為會中獎」只見貼出的照片，7-11販售一款蠟筆小新的洞洞樂，外包裝超可愛不說，上頭還寫著「有機會抽中7-11價值500元的禮券」。
而據了解，該款蠟筆小新洞洞樂一盒要價239元，表示只要抽到500元禮券的話就能夠回本，內容物就是12小包的爆米花，假如都沒有中獎的話，就是開心吃爆米花，而由於外盒可愛，戳開之後也能來拿當作收納盒，因此最近在社群上不少人都在詢問購買。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭哭！我只抽到12包爆米花」、「哈哈哈哈，我中12包爆米花，沒中禮券」、「沒中才是正常的哈哈，不過這個盒子可以拿來收納物品，相當可愛」、「我都買不到，今天去問不是沒賣就是賣完了」、「買不到+1，店員說都被搶光了」；而留言串當中也是有天選之人表示「我買兩盒！兩盒都中真的超開心」、「我也中500元禮券了，女兒超開心的啦！好玩又好吃」。
而這次7-11的福袋到目前尚未開賣，已經搶先釋出樣品，這次最親民的299元福袋，同樣跟眾多IP聯名推出，是「水桶束口包」造型福袋，不僅花299元就能夠拿到跟IP聯名的袋子，裡面還有其他贈品、零食跟抽獎機會，讓不少人已經迫不及待要購買，7-11的福袋全系列將在1月10日開始販售，每個價位都有限量，想要購買的民眾手腳可要加快囉！