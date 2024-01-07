為侯友宜站台又口誤！馬英九嗆：「下架國民黨」才能撥亂反正
今（7）日國民黨把握選前超級星期天，選在夢時代旁的時代大道舉行「南台灣的怒吼、高雄團結勝利大會」，主持人謝龍介約在下午5時宣布現場衝破12萬人，不過前總統馬英九致詞時竟不慎口誤，喊出「要下架國民黨，才能撥亂反正」，下秒發現講錯話，立即改正為「下架民進黨，才能撥亂反正！」
記者孫唯容／綜合報導
今天國民黨在高雄盛大造勢，藍營大咖皆到場催票，前高雄市長韓國瑜也趕赴高雄，他表示，今天是他第99場助講，代表高雄幸福長長久，他也謝謝6年前選高雄市長給他機會，讓他最感動是李四川副市長，高雄台南將近30年登革熱，他擔任市長1年就解決，然而民進黨廣告卻打他爬樹、到下水道視察，這些人沒想到市長會爬上樹，結果蚊子在樹上產卵，而現在登革熱又開始了。
韓國瑜也直言，民進黨執政8年，貪汙腐敗太嚴重，高雄對民進黨特別寬容，民進黨被寵壞了，應該下台反省，呼籲選票全部集中，讓國民黨立委全壘打。
下一位上場的是前總統馬英九，他一上台就細數執政政績，他狠酸，「民進黨執政7年政績有多糟糕？從外交、兩岸跟經濟3個層面看的非常清楚，邦交國從22國降到13國，7年就丟了9國，是中華民國有史以來邦交國最少的時候。」
馬英九接著表示，全台都知道國民黨執政，兩岸不會打仗，如果民進黨執政就難說了，因為人民相信「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，然後在他結束致詞前，竟然口誤表示「要下架國民黨，才能撥亂反正」，下秒發現講錯，才更正為下架民進黨才能撥亂反正。