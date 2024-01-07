選前黃金週／人滿到溢出來！綠營高雄鳳山大造勢 現場突破7萬人
選前黃金週，綠、藍、白陣營今（7）日齊聚高雄造勢催票，民進黨晚間7時選在高雄捷運鳳山西站舉辦造勢晚會，大咖還沒到場，現場支持者人滿到溢出會場，據官方統計，截至目前為止，現場支持者已突破7萬人。
記者陳佩君／高雄報導
綠、藍、白今將集聚高雄造勢催票，民進黨晚間7時選在高雄捷運鳳山西站舉辦造勢晚會，藍營下午選在前鎮夢世代前造勢，民眾黨上午掃街、晚上在鼓山區舉辦造勢活動，3組人馬互別苗頭，力搶高雄大票倉。
民進黨晚間7時在高雄捷運鳳山西站旁舉辦「2024黃金週選前之夜」造勢晚會，除了民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴外，還有總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及民進黨高雄市立委候選人等人出席。
據記者現場觀察，現場不到7時，在鳳山西站捷運站附近已集結許多支持者，欲步入會場時，相當困難，人潮擠到會場外，現場支持者紛紛揮舞旗幟、帶著高雄8席全上的頭巾力挺；晚間7時多，官方宣布現場人數突破7萬人。
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