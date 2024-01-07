憂韓國瑜當議長！蕭美琴諷：如何和國際友人解釋他曾用膝蓋走路

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蕭美琴表示，她剛從美國返台時，聽到有些人這也嫌、那也嫌，確實在拚經濟的過程中，有做得不夠周到的地方，也遺漏了一些人，所以蔡總統提出加薪減稅、減輕年輕人的負擔，「我們做了很多，拜託大家，給做事的人一個公道，展現台灣人持續要看到的進步」。
話鋒一轉，蕭美琴酸韓國瑜說，過去高雄人曾一不小心，選錯一個韓國瑜，「我沒有辦法想像，未來要面對外國朋友時，我要怎麼跟他們解釋，我們的國會議長曾經用膝蓋走路？我不知道怎麼跟他們解釋，我們的議長喜歡娛樂、講大話？我無法跟他們解釋，台灣人共同創造的光榮感及尊嚴，是這個樣子」。
此外，陳其邁也說，「前市長」把年輕人喜歡的「大港開唱」停辦，他上任後立刻恢復舉辦大港開唱，過去1年，很多國際天團都來高雄開唱，全年117場演唱會140萬人，賺了超過45億演唱會經濟，高雄變成全台灣最吸引人的演唱會之都；他上任前，原本高雄煉油廠那塊地要被前市長拿來做賽馬場，他上任後成功招商台積電，「賽馬場變晶圓廠」，為高雄產業轉型打下厚實的基礎，因為中央地方合作，加上蔡英文的堅持，把擁有世界最先進，二奈米製程的台積電布局在高雄，讓高雄成為半導體先進製程的核心樞紐。
陳其邁替南部抱不平說，2017年國民黨在立法院擋前瞻預算，時任國民黨團副書記長蔣萬安抹黑高雄輕軌，說前瞻是「為了選舉綁樁花大錢」，還說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」
陳其邁提到，侯友宜競辦發言人也嫌棄全台灣漁獲量最多的前鎮漁港改建工程太貴，「政府的責任，應該不分東西南北，把全國人民照顧到好」，如果換黨換人做，現在正在蓋的捷運、規劃中的國道7號、發展中的半導體產業聚落就會停下來。
陳其邁強調，選舉不是實驗，選擇不能重來，「我們高雄人感觸最深」，若換黨換人做，走回馬英九時代國民黨政府的老路，執著於「一個中國」的九二共識，推動服貿、貨貿把台灣經濟鎖進一中市場下，「大家想看看，要看中國臉色，台灣能成為世界的台灣嗎？」
他呼籲，請大家一定要出來投票，讓賴清德、蕭美琴支持高雄、讓高雄進續前進，「讓8席戰將全部都當選，高雄萬歲、台灣萬歲！」
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