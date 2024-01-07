高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

綠營高雄造勢破10萬人　蔡英文喊：當台灣總統很光榮、要開百萬票

▲蔡英文晚間到高雄輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.07）
▲蔡英文晚間到高雄輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.07）

記者陳佩君／高雄報導

總統選舉超級星期天登場，民進黨今（7）日晚間在高雄鳳山舉辦造勢晚會，現場湧入10萬名支持者到場力挺。總統蔡英文致詞時表示，高雄市長陳其邁和她說，高雄要衝全國最高票，「高雄人我們一起帶頭衝！」蔡英文在最後高喊，高雄要開出百萬票，展現出氣勢。

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民進黨晚間7時在高雄捷運鳳山西站旁舉辦「2024黃金週選前之夜」造勢晚會，除了民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴外，還有總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、陳其邁及民進黨高雄市立委候選人等人出席；晚間8時30分時，主辦單位宣布現場超過10萬人。

蔡英文一登場，台下民眾鼓譟高喊「我愛你」，她還笑說，「你們這樣我沒辦法講話」；蔡說，她會來高雄，是因為陳其邁說，高雄要衝全國最高票，「高雄人我們一起帶頭衝！」

蔡英文詢問鄉親，有沒看到她和賴清德、蕭美琴開車的影片？要開台灣這台車不容易，一路上遇到許多困難，所幸有賴清德在副駕駛座看導航，以及人民的幫忙，雖然這條路不好走，「但我們勇敢堅定，這台車要穩穩地開，一定要選對的人」。

蔡英文強調，台灣要走向世界路，不能走不回頭，520她即將畢業，但台灣要繼續前進，呼籲鄉親支持賴蕭配；她說，感謝高雄市民這8年一起創造蔡英文路線，最近她到每個地方，很多人和她說辛苦了，她要和大家說，能為台灣所做事，都是應該做的事，8年執政當然有辛苦，但她看到長照據點長者地笑容及海鯤號下海，「我要說當台灣總統很光榮，也充滿感激！」

蔡英文提到，好不容易把台灣帶到世界舞台，8年努力不能白費，她昨天去新竹造勢場，看到支持者舉著手舉牌，上面寫著「民主路、禁止迴轉」，她要拜託大家，在民主路上不要迴轉，也不能走回頭路，民主路要一直走，「支持賴蕭配，讓台灣走向世界！」

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