綠營高雄造勢破10萬人　蔡英文喊：當台灣總統很光榮、要開百萬票

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蔡英文一登場，台下民眾鼓譟高喊「我愛你」，她還笑說，「你們這樣我沒辦法講話」；蔡說，她會來高雄，是因為陳其邁說，高雄要衝全國最高票，「高雄人我們一起帶頭衝！」
蔡英文詢問鄉親，有沒看到她和賴清德、蕭美琴開車的影片？要開台灣這台車不容易，一路上遇到許多困難，所幸有賴清德在副駕駛座看導航，以及人民的幫忙，雖然這條路不好走，「但我們勇敢堅定，這台車要穩穩地開，一定要選對的人」。
蔡英文強調，台灣要走向世界路，不能走不回頭，520她即將畢業，但台灣要繼續前進，呼籲鄉親支持賴蕭配；她說，感謝高雄市民這8年一起創造蔡英文路線，最近她到每個地方，很多人和她說辛苦了，她要和大家說，能為台灣所做事，都是應該做的事，8年執政當然有辛苦，但她看到長照據點長者地笑容及海鯤號下海，「我要說當台灣總統很光榮，也充滿感激！」
蔡英文提到，好不容易把台灣帶到世界舞台，8年努力不能白費，她昨天去新竹造勢場，看到支持者舉著手舉牌，上面寫著「民主路、禁止迴轉」，她要拜託大家，在民主路上不要迴轉，也不能走回頭路，民主路要一直走，「支持賴蕭配，讓台灣走向世界！」
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