把韓國瑜三振出局！賴清德高喊3個團結「國家利益超過政黨利益」

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賴清德表示，關鍵時刻懇請高雄鄉親發揮民主精神，繼續拉票、固票、催票，一起定要出來投票。他說，高雄已經成為世界的高雄，是因為過去選對的人，走對的路，才有繁榮進步的成果。
賴清德說，感謝大家8年前、4年前支持蔡英文，「感謝大家一起打拚，讓8年來有很多成果」，包含台灣經濟已脫離對中國依賴，馬英九政府時期都是依賴中國，現在台灣市場有東南亞、日本、美國、澳洲等，而在去年，在東南亞市場也創下歷史新高，超過對中國投資，農產品也行銷世界，「依賴中國，不如信賴台灣、走路世界」。
賴清德提到，台灣在改革道路上，民進黨也關心經濟，馬英九曾說過，要減輕年輕世代負擔，但都跳票，青年起薪在22K，直到蔡英文執政才開始加薪、減稅。
賴清德說，目前台灣在國防自主道路上，海鯤艦日前順利完成下水典禮，台灣國防強大，就能守護台海穩定，「正確道路我們繼續走」；他提到，這幾天競選總部發布「在路上」影片，由他和蔡英文、蕭美琴領銜主演，影片中他說蔡英文開車很穩，「蔡總統領導國家確實很穩健，大家有看到蔡英文已經把鑰匙交給賴清德、蕭美琴嗎？我開車也是很穩，邀請大家一起上車，我們一起走、一起拚」。
賴清德說，賴蕭配是三組候選人中最有經驗、最有能力、最有決心的候選人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖、提出均衡台灣發展的候選人，「我們是準備做好的一組」。
他提到，他要用三個團結帶領大家，第一、民主力量要團結，要結合社會認同民主、熱愛自由的人才，一起建設國家，讓台灣安居樂業；第二、朝野要團結，選舉是一時的，國家利益才是長久，他會建立國家利益超過政黨利益，政黨高於個人利益的政治文化，在外交、國防、兩岸的路線上，台灣人要一條心，才能打造堅韌永續的國家；最後，民主陣營要團結，台灣已經是世界台灣，民主陣營肩並肩站一起，持續交流合作，讓台灣成為世界台灣，面對中國威脅要團結一致。
賴清德呼籲，民進黨要過半，支持民主，才足夠推動國家進步，相反的若民進黨沒有過半，由國民黨、民眾黨會掌握國會，他們會理性監督？他們會不會杯葛？會不會扯後腿？「這是為什麼我們要走信賴台灣這條路，他們走的是一個中國的路，這兩條是不同的國家路線！」
賴清德提到，若國會沒有過半，在立院打結將造成衝突，大家冷靜想想，那即使他當選，總統能推動國家政策嗎？是否遭遇困難？我們對外軍事採購還能進行嗎？
賴清德指出，過去他擔任立委，就是朝小野大，國民黨阻擋軍購案，若國會沒過半，國家會陷入衝突、國防自主的努力會白費，大家一定不希望看到這樣結果，「國家如此，高雄發展也一樣」。
他提到，高雄各項建設，是因為前瞻建設支持才能完成，國民黨當初阻止，是民進黨立委徹夜堅持，才能讓前瞻通過，才能讓高雄蓋捷運、輕軌，呼籲鄉親能支持8席立委。
賴清德提到，藍白支持韓國瑜當立法院長，高雄人對韓國瑜最了解，「四年前看清韓國瑜、拒絕他、罷免他，這次要讓民進黨過半，「再拒絕韓國瑜一次、拒絕韓國瑜當立法院長，把他三振出局」，而總統副總統要過半，高雄都是關鍵，總統百萬票、立委八仙過海，一定要成功達到！」呼籲大家一定要出門投票。
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