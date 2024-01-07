泰國BL劇王子Jimmy、Sea玩親親！「最帥醫生」穿白袍 全場瘋了
泰國BL劇《反之亦愛》、《不曾遺忘的暮色》的男主角Jimmy、Sea，今（7）日在台灣舉行粉絲見面會，從清邁大學醫學院畢業的Jimmy，除了演員、模特兒身分，還有另一個隱藏主業是皮膚科醫生，Jimmy特別身穿醫師袍開護膚講座，讓粉絲心動到都想掛號了。
記者羅凌筠／台北報導
羽球選手出身的Sea，拿起球拍花式發球，把羽球送給全場粉絲，Jimmy和Sea還上演情境劇，劇情設定Jimmy出門時，Sea忘了親吻，Jimmy生氣要求重親，演完Sea又主動角色對調，鼓起臉頰向Jimmy討吻，甜蜜互動掀起尖叫聲。
《不曾遺忘的暮色》討論度居高不下，Jimmy和Sea在戲中分別飾演為錢奔走的修車技工Mhok、即將失明的富二代羽球國手Day，Mhok擔任Day看護期間兩人相互救贖，溫馨劇情牽引著觀眾的心。
雖然Jimmy、Sea相差5歲，但2人意外志趣相投，熱愛運動和健身，個性也十分互補，較為年長的Jimmy常以過來人之姿指引Sea，讓剛踏入行的Sea相當感激，還曾以「已婚夫婦」形容兩人的關係，足見他們的好感情。
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