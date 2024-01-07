救護車鳴笛轎車不讓路！患者不治 駕駛孩子道歉：父親有聽力問題
馬來西亞一輛救護車，日前載著病患前往醫院時，途中不斷鳴笛，但是卻有一輛前方車輛全程不讓路，最終耽誤送醫時間，救護車上的病患也不治過世。對此，當地警方已通知該駕駛到案，並開出罰單。這名駕駛的孩子也向死者妻子道歉，強調父親聽力有問題，沒有意識到救護車正在鳴笛，並非故意不讓路。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《光明日報》報導，這起不讓救護車的交通事故發生在5日下午3點左右，當時救護車載病患趕往醫院，一路鳴笛趕路，其他車都配合讓路，唯獨遇到一輛休旅車始終卡在前面不讓，事後警方也通知該位休旅車駕駛到案，並開出罰單。
而死者妻子6日在臉書發文，透露丈夫最終不治身亡，死者妻子表示收到該位休旅車駕駛的孩子聯繫，對方向她致歉，並解釋父親聽力有問題，沒意識到救護車正在鳴笛，並非故意不讓路。駕駛的孩子也出示父親的醫療紀錄，證明自己沒有說謊。
死者妻子表示，自己已經接受了對方的道歉，但也提醒對方，既然知道父親的聽力有問題，2017年就已經就醫，早就應該阻止他繼續駕駛，不然也要戴助聽器再上路，不希望再有其他人遇到類似的事情。
至於有網友質疑，救護車雖被擋道，但是遭耽誤的時間和病患不治未必有直接關係，難說病患之死是因為擋道造成。死者妻子則強調，對於她來說，搶救丈夫的每一秒都非常珍貴，如今也已經沒有機會知道若早那幾秒會如何，她育有兩位2歲和1歲的孩子，他們也沒有機會再感受父愛。