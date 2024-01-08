觀察／綠營四巨頭挺賴清德強打韓國瑜牌　高雄拚百萬票關鍵在這！

我是廣告 請繼續往下閱讀
不論是捷運站、輕軌，還是知名觀光景點駁二藝術特區，在車廂、在路上，都能看見民眾拿著支持國民黨總統候選人侯友宜或是民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德的旗幟在路上行走，意外形成有趣的畫面。
藍綠白大拚場，藍綠陣營相繼喊出現場人數突破12萬，民眾黨則是8萬人，看到空拍圖都令人震撼。就綠營部分，晚間7時選在捷運鳳山西站旁舉辦「2024黃金週選前之夜」造勢晚會，下午5時不少民眾早早提著便當，前往會場等待，待晚間7時，民眾已擠爆會場，人潮湧出會場外，記者步入會場寸步難行。
隨著時間越晚、綠營大咖現身，也將活動推至高潮，支持者到場人數方面，更是多次加碼，從一開始的5萬人，慢慢喊到12萬人。綠營輔選人氣王舉凡從高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌、總統蔡英文一出場均受到民眾熱烈歡迎，民進黨副總統候選人蕭美琴在助選時，更大酸前市長韓國瑜「如何和國際友人解釋，國會議長曾用膝蓋走路」，最後，賴清德壓軸登場，高喊「三振韓國瑜」。
回防高雄，綠營強化「韓國瑜牌」，在高雄市民罷免韓國瑜後，贏得選舉的陳其邁更是諷刺，前市長把年輕人喜歡的「大港開唱」停辦，在他上任後，原本高雄煉油廠那塊地要被前市長拿來做賽馬場，他上任後成功招商台積電，「賽馬場變晶圓廠」，以此凸顯兩人差異。
賴清德也強調，藍白若在國會過半，那麼韓國瑜將成為下一屆的立法院長，「高雄人在四年前已經看清韓國瑜的真面目，在這次選舉中，我們也要讓民進黨國會過半，再次將韓國瑜三振出局」；以此喚醒高雄人「沉睡的記憶」，以及對韓的反感。
綠營衝優勢選區 拚「南票北補」
回顧過往選舉，民進黨選戰策略為「南票北補」，期待能在綠營優勢選區衝出高票，蔡英文在2016年開出95萬餘票、2020年則囊括109萬餘張選票，也因此蔡英文、陳其邁、賴清德等人高喊要在港都拚出百萬票，綠營一一現身力挺，就是要展現團結氣勢。
只是，一名地方輔選高層憂心，相較於上次大選，選舉主題較無聚焦及主軸、選情較冷，投票率可能不到七成，因最終關鍵仍要看投票率，「投票率高對綠營選情會有幫助」。
他也透露，目前高雄立委屬於穩定狀況，接棒民進黨立委趙天麟的立委候選人黃捷有年輕票源，再加上趙的輔選之下，應該沒有太大問題。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。