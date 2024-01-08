美國國會領袖達成支出上限協定　避免政府關門關鍵一步

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美國眾議院議長強生(Mike Johnson)在7日致函國會議員，國會兩院領袖已就2024會計年度1兆5,900億美元聯邦支出上限，達成共識。這將進一步從前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和總統拜登(Joe Biden)的先前協議中，削減160億美元支出，也比參議院考慮的減少約300億美元。
強生寫道，這是共和黨十多年來達成的最有利的預算協議。
拜登則發表聲明指出，「這項協議使我們在避免不必要的政府關門，和保護重要的國家優先事務方面，更接近了一步」。
拜登表示，「這反映了我與兩黨的談判，並在去年春天簽署成為法律的資金水準。拒絕大幅削減辛勤工作的家庭所依賴的計畫，並為通過全年資金法案提供了一條途徑，這些法案為美國人民服務，並且沒有任何極端政策」。
根據強生的信函內容，這項協議將削減對美國國稅局的撥款約200億美元，也將從拜登政府在COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情時期持續存在的基金中，削減約60億美元。
國會議員必需就總體支出水準達成協議，以便撥款人可以撰寫法案，為各機構提供逐項資金。美國一些聯邦機構的資金將於1月19日到期，其他機構將於2月2 日到期。
這項協議與正在進行的一些談判是分開的，包括為以色列和烏克蘭提供額外資金援助，以及限制美國邊境庇護申請。
參議院多數黨(民主黨)領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)發表聯合聲明，表示支持這項協議。聲明指出，「這將使我們能夠透過拜登總統和國會民主黨人的立法成就，來確保對辛勤工作的美國家庭的投資」。
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