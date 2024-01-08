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遼寧3貪官20年收賄逾50億台幣！「22箱現金」重到車子爬不了坡

▲中國年度反腐大片《持續發力　縱深推進》，揭露遼寧3任公安廳長合計貪汙逾50億台幣的內幕。（圖／擷取自影片）
▲中國年度反腐大片《持續發力　縱深推進》，揭露遼寧3任公安廳長合計貪汙逾50億台幣的內幕。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國中央紀委國家監委宣傳部，與電視台聯合拍攝的年度反腐大片《持續發力　縱深推進》，近日開始在中國官媒分4集播出，揭露多起貪腐案細節，內容提到遼寧3任公安廳長先後貪汙、受賄12億元人民幣，折合新台幣約53億元，其中1任廳長甚至還曾1次收22箱現金，重量壓到「汽車都爬不上坡」。

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綜合中媒報導，反腐專題片《持續發力　縱深推進》播出，關於遼寧公安系統政治生態遭到嚴重破壞一事，3任公安廳廳長李文喜、薛恆、王大偉分別被形容成是始作俑者、推波助瀾者、興風作浪者，2002年至2011年任遼寧公安廳廳長的李文喜，期間收受賄賂共計5.41億人民幣，大部分來自1名叫劉志廷的鐵礦礦主，李文喜幫對方非法採礦脫罪，還得到了某鐵礦30%的股份。

李文喜之後上任的薛恆則收賄約1.35億人民幣，被控在任職公安廳長期間，濫用職權或職務影響力，為老闆在案件處理、企業經營、工程承攬等方面「提供説明」，包含為商人朋友白玉臣擺脫敲詐勒索的罪名，逃避刑事責任追究，從此白玉臣對薛恆「要錢給錢，要車給車，要房給房」，也讓薛恆看到了公安廳長的「含金量」。

至於繼薛恆之後掌管遼寧公安系統的王大偉則於2013年上任，他1人即受賄5.55億人民幣，有「亞洲鋁王」之稱的遼寧忠旺集團實控人劉忠田第1次行賄他就拿出4000萬人民幣外加400萬美元，裝滿了22個紙箱，重量壓到王大偉的商務車還「上不了停車場斜坡」，被捕後在鏡頭前懺悔，聲稱自己當時「真是瘋了」。

報導提到，劉忠田長期靠金錢及違法手段取得資源，期間王大偉會幫劉忠田通風報信，同時干涉辦案進度，極力包庇對方，大力拖延忠旺集團的「爆雷」時間，錯失了化解金融風險的最佳時機。除此以外，王大偉也大肆「賣官鬻爵」，多次提拔商人朋友推薦的幹部，包含遼寧省公安廳3任經偵總隊長、營口市3任公安局長等等。

最後，李文喜被判無期徒刑，薛恆被判刑17年，王大偉則是被起訴受審但還未具體判刑，不少中國民眾都表示，這凸顯「貪腐並非個別現象，在東北當官都同一個套路」，還有人直言，最可怕的不是收賄總金額，而是「這3人竟執掌遼寧公安長達20年」。

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