台科大生奪亞洲技能競賽1金4銀1銅　9月征戰法國國際技能競賽

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資訊與網路技術方面，由就讀不分系的學生薛弘祥摘下銀牌，他表示，備賽時間相當緊迫，於是先把擅長的其中2個比賽練習到接近滿分，最後一項不熟悉的題型就利用賽前時間熬夜練習到前一刻「讓自己不覺得遺憾」。
薛弘祥在賽前完全沒預料到可以為台灣拿下獎牌，得知獲獎的那刻相當驚喜。他打趣地說，備賽期間過得是「非人生活」，克服「孤獨」是最重要的功課，因為長時間面對電腦螢幕與各種題型，這樣的情況很容易產生厭倦，所以需要跨過心理關卡，提升抗壓性及專注力。
首次出國就為台灣拿下CAD機械設計製圖類銀牌的機械系學生劉冠緯說，亞洲技能競賽的做題量多且雜，很考驗解題速度，而他在備賽期間就特別加強自己弱項「實物測繪」，賽前充足的訓練也讓他在實物測繪項目獲得全場最高分。
網頁技術類銀牌得主、就讀資工系大四的傅永傑重視自律與自主學習，「緊張歸緊張，該做的事情就一定要做到最好」，他備賽時每天與PHP、HTML、CSS及軟體設計為伴，同時注重勞逸結合，「想放鬆時就會做些自己喜歡的網頁當作娛樂，不僅可以放鬆心情也可以練習技巧。」
設計系學生廖建凱在得知獲選平面設計技術國手時毅然決然休學，前往裁判長學校進行歷屆試題的練習與修正，甚至為加強包裝結構弱項，特地到包裝公司培訓1個月，建議學弟妹，「謹慎思考、勇於嘗試，不要恐懼任何一個改變的道路，只要內心堅定終究會走到對的地方。」
機器人是技能競賽中難得需要組隊參加的比賽項目，今年由不分系大一的江垣禎與吳明哲攜手合作，一同摘下銅牌。台科大指出，吳明哲與江垣禎是國中同學，起初是江垣禎對機器人領域有興趣，就邀請吳明哲加入行列，從高中至今兩人已搭檔超過4年，征戰過許多大小競賽。
江垣禎分享，獲得銅牌其實不太甘心，因此會針對弱點繼續加強；吳明哲建議，如果對機器人項目有興趣，這條路可能會需要有極大的熱情，並且要犧牲玩樂時間鑽研機構、軟體及電路等，練習中也會經歷撞牆期，但不能因為挫折就輕言放棄。目前他們對機器人仍抱持極大熱忱，也將鎖定2024國際技能競賽，以摘金為目標全力以赴。