影／Wembanyama狂奪24分白搭！馬刺隊115:117不敵騎士苦吞5連敗
聖安東尼奧馬刺隊今天在遇上克里夫蘭騎士隊比賽，以115:117落敗，即便馬刺隊狀元郎Victor Wembanyama在比賽中狂得24分、10籃板力圖振作，最後仍以2分之差惜敗，馬刺在這一季比賽5勝30敗，戰績淪落全NBA倒數第二，賽後 Jarrett Allen拿下29分、16籃板，Caris LeVert23分，馬刺隊苦吞5連敗。
記者吳政紘/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》報導，Wembanyama因為腳踝傷勢受到上場時間的控制，出賽25分鐘拿下24分、10籃板、5阻攻，而他本季在得分、籃板、抄截、阻攻都是新秀排名第1，並且在封阻部分，領先全部球員。
馬刺前3節結束以84比88落後，第4節Wembanyama跟Jarrett Allen兩大長人對陣、互蓋火鍋，關鍵第四節，Jeremy Sochan先發生失誤，最後一擊交給他在三分線外出手落空，只得黯然吞下5連敗。
Wembanyama賽後表示「Allen在場上總是一個很巨大的威脅，他是我很尊敬的球員，他已經有很長的職業生涯，而且場上效率很高，總能完成艱困的工作。」
艾倫在過去7場比賽中為克里夫蘭騎士場均貢獻21.0分和15.7個籃板，並取得了三連勝。騎士隊將在之後前往法國，準備週四在巴黎出戰籃網的海外賽。
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