沈建宏被說「淪落到市場」訴內心話 出道20年認：起初放不下身段
藝人沈建宏曾是何潤東的師弟，6日他被爆出在市場兼職，擺攤賣雞腿，願意放下明星光環，到市場兼職接觸民眾，受到外界關注。今（8）日清晨，沈建宏在臉書上談及此事，「其實只是想默默的做這件事情而已，一開始還有點放不太下身段及面子。」
記者薛羽彤／綜合報導
沈建宏今日在臉書上發文透露，因為受到新聞關注，連親朋好友都前來關心，想藉此發文說明。沈建宏解釋會在市場擺攤的契機，去年10月他在友人的推薦之下，接觸到了去傳統市場賣雞腿的機會，一開始其實是女友想要去賣，他跟著幫忙，後來變成自己出攤。沈建宏坦言一開始只是想默默做這件事，因為背負著明星的身分，「一開始還有點放不太下身段及面子。」
沈建宏表示自己10歲就開始拍戲，出道了20年，一直以藝人的身分走跳，沒有什麼打工的機會，所以會的生活技能並不多，自嘲「除了演戲、唱歌、跳舞之外，我就像個生活白癡」。他認為自己也是平凡人，可能只是職業不同，受到關注，同時也覺得職業沒有分貴賤。
這次在市場賣雞腿，也讓沈建宏有感而發，「若有一天，沒當個藝人了，自己是否還能順利做其他事情呢？所以更想要藉由這次機會，多多增加自己的人生體驗，多學習一樣賺錢的技能，何樂而不為？也或許能給未來的自己，在表演的道路上，增加一些表演的養分。」
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