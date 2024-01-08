美國大使館關注中國壓迫宗教自由 遭微博加註「罔顧事實」
美國大使館5日發表國務卿布林肯（Antony Blinken）的聲明，對中國等國家的宗教壓迫表達擔憂，不過這份聲明發表不久，便在中國社群媒體平台「微博」遭用戶標記、加註內容，指控布林肯的聲明「不符合事實」，還特意列出美國境內的宗教仇恨犯罪數據。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》報導，美國駐華大使館微博帳號將布林肯的聲明譯成中文，內容提到已將中華人民共和國、緬甸、古巴、北韓、伊朗、尼加拉瓜、巴基斯坦、 俄羅斯、沙烏地阿拉伯等列為「特別關注國」，因為它們參與或姑息了嚴重的侵犯宗教自由行為，希望終有一天能看到一個人人有尊嚴、都能平等生活的世界。
然而，就在這條微博貼文發出幾個小時後，貼文最上端就出現了一個綠色標籤，顯示該貼文被用戶加入了補充說明，共有2篇，1篇稱中國憲法保證了公民的宗教信仰自由，並指控布林肯的聲明「罔顧事實，有必要予以補充說明」；另一篇則引用了中國政府今年稍早發布的《2022年美國侵犯人權報告》 ，列出了美國這幾年間的宗教仇恨犯罪數據，而這也是美國大使館的微博貼文第一次被平台添加標記。
報導提到，微博的標記功能於去年8月推出，當時聲稱是為了打擊平台上的假資訊，可讓平台使用者，包含政府用戶，對有爭議的貼文進行資訊補充，並回應與自己有關的貼文，標記轉發內容的出處等等。
值得注意的是，報導指出，此功能目前只對部分用戶開放，例如一些實名認證、信用分數高、擁有微博會員者，而且用戶補充的內容還需經過微博審核後，才能對外展示。