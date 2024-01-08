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快叫外送！foodpanda限時「外送1元」　Uber Eats優惠專區買1送1

▲投票選舉週快叫外送，foodpanda兩天限時祭出「外送服務費1元」，Uber Eats則將推出買一送一專區優惠。（圖／業者提供）
▲投票選舉週快叫外送，foodpanda兩天限時祭出「外送服務費1元」，Uber Eats則將推出買一送一專區優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

2024總統大選將至，連外送平台都來湊熱鬧！foodpanda響應民主盛事，限時祭出外送服務費1元優惠，分別在今（8）日及1月15日兩天，當天下午2時至下午5時，外送下單美食、生鮮雜貨，指定店家外送服務費均一價1元。

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foodpanda指出，包含星巴克、可不可熟成紅茶、50嵐、清心福全等店家，以及炸物、鹹酥雞、麵線、蛋糕、仙草冰、麵包等各式點心，運費通通都是一元，生鮮雜貨指定店家如無印良品、小北百貨、屈臣氏、康是美、大樹藥局等，也同享1元外送費，但訂單需滿低消金額。

▲foodpanda祭出限時外送服務費1元優惠。（圖／業者提供）
▲foodpanda祭出限時外送服務費1元優惠。（圖／業者提供）
Uber Eats找來林書豪當代言人，將於1月17日至1月30日期間，在 App 推出「國王盛宴」專區，集結漢堡王、世界豆漿大王等「王」相關品牌，推出買一送一優惠。漢堡王將有「王的華堡餐」359元買一送一，世界豆漿大王則是豬肉餡餅加小籠煎包買一送一。

全聯、大潤發、Uber Eats優市則是「當季草莓番茄大王」買一送一，包括Casa Rinaldi 義大利原味番茄糊、味覺糖特濃牛奶糖草莓味、Orihiro草莓蒟蒻果凍等都是買一送一。

▲Uber Eats於1月17日至1月30日推出「國王盛宴」專區，多款商品皆是買一送一。（圖／業者提供）
▲Uber Eats於1月17日至1月30日推出「國王盛宴」專區，多款商品皆是買一送一。（圖／業者提供）

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