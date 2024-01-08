曝媒體大亨代表侯遊說「補選新北市長」　黃珊珊質疑是什麼關係？

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黃國昌指出，目前台灣民主面對最大危機，是地產大亨掌握媒體後，與政治人物的共生關係，政治人物透過手上握有的權力，讓這些地產大亨獲得豐沛的不動產開發利益。所造成的聯合沉默，讓這些地產大亨竟然可以不用接受公共輿論的監督，與政治人物形成魚幫水、水幫魚的狀況。
黃國昌說，更令人痛心的是，媒體的操作已經進入瘋狂的階段，美麗島電子報董事長吳子嘉口出惡言，失格的媒體人加墮落的新聞台，東森電視台成為侯友宜打擊政敵的利器。請問東森電視台、《關鍵時刻》節目，這個是你們要帶給視聽大眾的內容？是你們可以接受的新聞底線？
黃國昌說，1月3日至1月5日東森、三立的黃金時段，東森方面柯文哲新聞完全被消失，而多數為幫國民黨候選人侯友宜擦脂抹粉。三立則極盡吹捧之能事，賴蕭配高達16則報導，其中13則正面3則負面。面對已經違法的新聞台，請問中選會與NCC到底在做甚麼？
陳智菡表示，主要的偏頗在於則數的不對稱，則數的偏頗反映在秒數的呈現上，以實際案例來看，三立主要捧賴蕭、打侯康、邊緣化柯盈。未來進入立法院要修改廣電三法，電視新聞台應樹立「三大透明」原則，股權透明、財報透明及補助透明，還給人民知的權利。
黃珊珊指出，特定媒體拒接廣告，民進黨先前指控侯友宜操控東森新聞台，只是五十步笑百步。反觀民眾黨很多新聞在編輯台即遭擋下，11月8號當天深夜11點廣告代理商接到電視台通知，高層通知拒接民眾黨的任何廣告。
黃珊珊說，去年3月9號東森新聞台的老闆張高祥提出條件，可以擔任侯友宜副手、或參加新北市長補選、甚至入閣擔任部長。請問侯友宜市長，為何張高祥可以拿新北市長的名器來交換？你們是甚麼關係？
黃珊珊總結，媒體應該要監督政治人物，財團入主後卻變成擦指抹粉的工具、代理政客交換政治上的權位。「東森侯侯台」與「三立打手台」都不是台灣未來要走的路，未來若媒體大亨決定台灣所有公職人員職務，犧牲的是台灣人民的權益。