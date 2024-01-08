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袁惟仁2度跌倒「認不得人」！紀寶如曝最新病況：袁姊姊真的偉大

▲袁惟仁發生2度跌倒的意外。紀寶如證實此事，並心疼地說，目前對方已經不太認得人，都是袁姊姊負責照顧他，「真的很偉大。」（圖／翻攝自袁惟仁臉書）
▲袁惟仁發生2度跌倒的意外。紀寶如證實此事，並心疼地說，目前對方已經不太認得人，都是袁姊姊負責照顧他，「真的很偉大。」（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

55歲音樂人袁惟仁「小胖」在2018年腦溢血昏迷後，2020年又發生在家中跌倒送進加護病房的意外，目前已呈現植物人的狀態，身體近況依舊讓外界十分關心。對此，「台灣優質生命協會」祕書長紀寶如昨（7）日出席「歡喜大圍爐2024歌仔戲公益辦桌」時也向媒體們透露，袁惟仁2度跌倒，現在已經不太認得人了，並心疼地說，「他姊姊真的很偉大，一直在旁邊照顧他。」

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紀寶如坦言，袁惟仁在前幾年還認得人，但在去年探望時，「意識不太清楚了，第二次摔倒就真的不太認識我們了。」並語帶心疼地說，「我覺得他的姐姐真的很偉大，一直在旁邊照顧他。」

▲林松義今（6）日在紀寶如陪同下出台北市華真扶輪社攜手台灣優質生命協會舉辦的《愛在一起歲末送暖餐會》。
▲紀寶如（左）熱衷公益，透過自身力量關懷資深演藝人員，日前才帶著林松義大哥出席活動，分享近況。（圖／NOWnews資料照）
紀寶如也分享「寶島歌王」文夏的愛妻文香，近期才動完髖關節的手術，「長輩就是這樣，骨頭鈣質各方面都不好。」走路總是不太方便，一檢查才發現髖關節裂掉。另外，還有日前剛過完91歲大壽的「鑽石歌王」林沖，不僅身體硬朗，還跑去燙頭髮，精神非常好。

紀寶如強調，他們除了照護獨居長輩以外，也會定期關心資深的演藝人員，相互扶持走下去，但她也感嘆，雖然尾牙場次增多，卻都沒有資深藝人表演的機會，希望能在公益方面多多給他們幫助，期盼在理事長陳美鳳的帶領下，未來繼續安排一系列的社區關懷活動，屆時也會邀請許多資深藝人共襄盛舉。

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