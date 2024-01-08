袁惟仁2度跌倒「認不得人」！紀寶如曝最新病況：袁姊姊真的偉大
55歲音樂人袁惟仁「小胖」在2018年腦溢血昏迷後，2020年又發生在家中跌倒送進加護病房的意外，目前已呈現植物人的狀態，身體近況依舊讓外界十分關心。對此，「台灣優質生命協會」祕書長紀寶如昨（7）日出席「歡喜大圍爐2024歌仔戲公益辦桌」時也向媒體們透露，袁惟仁2度跌倒，現在已經不太認得人了，並心疼地說，「他姊姊真的很偉大，一直在旁邊照顧他。」
記者詹鎰睿／綜合報導
紀寶如坦言，袁惟仁在前幾年還認得人，但在去年探望時，「意識不太清楚了，第二次摔倒就真的不太認識我們了。」並語帶心疼地說，「我覺得他的姐姐真的很偉大，一直在旁邊照顧他。」
紀寶如也分享「寶島歌王」文夏的愛妻文香，近期才動完髖關節的手術，「長輩就是這樣，骨頭鈣質各方面都不好。」走路總是不太方便，一檢查才發現髖關節裂掉。另外，還有日前剛過完91歲大壽的「鑽石歌王」林沖，不僅身體硬朗，還跑去燙頭髮，精神非常好。
紀寶如強調，他們除了照護獨居長輩以外，也會定期關心資深的演藝人員，相互扶持走下去，但她也感嘆，雖然尾牙場次增多，卻都沒有資深藝人表演的機會，希望能在公益方面多多給他們幫助，期盼在理事長陳美鳳的帶領下，未來繼續安排一系列的社區關懷活動，屆時也會邀請許多資深藝人共襄盛舉。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁