酒癮成「影響全球10大疾病」！醫示警4徵兆：起床就想喝問題大了

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北市聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師侯育琪說，若有飲酒問題，可能出現以下徵兆之一，都需要專業評估與協助，包括曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝過量；已有家人或朋友勸自己少喝；對於喝酒這件事，會覺得不好或感到愧疚、不應該；曾經早上一起床尚未進食前，就要喝一杯才覺得比較舒服、穩定等。
侯育琪指出，長期飲用酒精會損害全身器官功能，導致肝病變、心肌病變、失智、骨質疏鬆、失眠、憂鬱症、以及口腔癌、口咽癌、食道癌、肝癌、喉癌、大腸直腸癌、女性乳癌等至少7種癌症，尤其是喝酒會臉紅的人，代表可能具有酒精不耐症體質，體內代謝酒精的功能天生較差，會讓健康損害情形更嚴重。且酒精不耐症為東亞人特有遺傳缺損，亞洲人比例遠高歐美，又以台灣比例最高，若能滴酒不沾，更能避免酒害。
北市衛生局表示，為守護市民身心健康，持續爭取衛福部「酒癮治療費用補助方案」，讓有問題性飲酒或酒癮者每人每年最高有4萬元的治療費用補助，民眾可就近至指定酒癮戒治醫療院所詢求專業評估及治療， 亦可撥打臺北市社區心理衛生中心心理諮詢專線(02)3393-7885，由專人提供協助，或至本市社區心理衛生中心官網查詢。
🟡酒癮4大徵兆注意事項：
1、不想喝太多，後來卻無法控制而喝過量。
2、已有家人、朋友勸自己少喝一點。
3、對於喝酒會覺得不好，或感到愧疚、不應該。
4、曾經早上一起床尚未進食前，就要喝一杯才覺得舒服、穩定。
若出現上述徵兆其中一項，即建議尋求諮詢、治療。