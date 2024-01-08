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沈建宏演藝圈幾乎0收入！拋明星光環　斜槓醫美、賣雞腿等副業

▲沈建宏演藝圈幾乎0收入，他拋下明星光環，斜槓賣雞腿，還有醫美等副業在經營。（圖／翻攝沈建宏臉書）
▲沈建宏演藝圈幾乎0收入，他拋下明星光環，斜槓賣雞腿，還有醫美等副業在經營。（圖／翻攝沈建宏臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

31歲藝人沈建宏2013年出道，年僅10歲的他與楊丞琳、邱澤演出《原味的夏天》，還演唱該劇的主題曲，同時跨足戲劇及唱片，帥氣的外貌吸引眾人目光。他也曾和李岳、肯尼斯組成團體「元氣」；之後與陳奕組成團體「AK」。去年沈建宏和拉拔他多年的經紀人辛誌諭（Ben）決裂，目前經營醫美診所及皮拉提斯教室的副業，還被發現在市場兼職賣雞腿，再度掀起話題。

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▲陳奕（左）與沈建宏各自闖出一片天。（圖／公關提供，2016.11.17）
▲陳奕（左）與沈建宏曾組成團體AK。（圖／公關提供）
沈建宏從10歲出道至今20年，直到去年都還有電視劇作品《決勝的揮拍》，去年他和經紀人辛誌諭決裂，也退出和陳奕製作的新戲《男公館》製作人一職。據《壹蘋新聞網》報導，沈建宏近日受訪時，鬆口兩人鬧翻主因，原來辛誌諭去年想簽下他的前女友安于晴，同門的沈建宏勢必要與她再同台，但他在乎現任女友Bella感受於是拒絕。

▲沈建宏在市場擺攤被大幅報導，他發文訴說心路歷程。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏在市場擺攤斜槓多副業，強調沒要退出演藝圈。（圖／沈建宏臉書）
沈建宏透露，當初因為看到朋友賣雞腿，全職下來一個月有8至12萬的收入，讓他心動，才決定跟女友加入試水溫，目前一個月也能有2萬元收入。他也表示，目前演藝圈收入來源只有零星的通告費，加上目前沒經紀人，談工作相當辛苦，不過他也強調沒有要退出演藝圈，只是多了斜槓身分賣雞腿。

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