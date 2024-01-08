《未知的我們》邱宇辰、黃宏軒譜偽兄弟禁忌戀 私交逾10年不尷尬
台灣BL劇《關於未知的我們》改編自晉江文學作者Priest的小説《大哥》，劇情發展圍繞著哥哥與一手帶大的無血緣弟弟之間，令人糾結為難的情感，兩位主角正式公布由邱宇辰搭檔黃宏軒演出。前導海報可看見弟弟黃宏軒緊抱著哥哥邱宇辰安心入眠，兩個男人既是兄弟也是家人，有可能成為更親密的對象。
記者羅凌筠／綜合報導
私交逾10年的邱宇辰與黃宏軒，第一次在戲劇中搭檔合作，出道多年的邱宇辰首度參與耽美BL劇的演出，坦言帶來很大的挑戰與嘗試，黃宏軒說：「很開心能跟宇辰合作，直到現在他已經潛移默化成為我生命中像哥哥般的存在，拍戲過程中曾遇到很多撞牆期，很感謝我的哥哥是宇辰，他在過程中給予我很多幫助與療癒。」
邱宇辰在《關於未知的我們》飾演年幼喪親的魏謙，從小一肩扛起家庭責任，除了撫養親妹妹魏離離，還意外收養了弟弟魏之遠。邱宇辰表示：「魏謙從小到大遇到很多痛苦的事情，人生充滿了悲慘與黑暗，個性沉穩話不多，但內心層次很豐富，以往嘗試過的角色都比較活潑或可以直接表達出情緒，這次導演希望我可以藏在心裡，用行為跟眼神讓觀眾去感受這個角色。」
劇中邱宇辰還有不少打架、打拳的動作戲，他直言非常辛苦，除了開拍前不斷地練習外，更得在困苦環境中保持高度專注的狀態持續拍攝好幾個小時，「其實再辛苦我都OK，只要畫面呈現是好看的，我覺得一切都很值得。」
新生代人氣男星黃宏軒飾演心思細膩、個性堅定的弟弟魏之遠，從小流落街頭直到被大哥魏謙「撿到」後，一生眼裡便只有大哥一人。黃宏軒坦言角色跟實際個性大不同，「我是一個話比較多、很愛笑、愛玩的人，但小遠的個性很悶，心裡堆積很多情緒，所以開拍前我最大的練習就是盡量少笑，遇到事情也盡量不要有太多的情緒起伏。」
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