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唐玲胃癌4期「遭指壽命剩3個月」　割胃3分之2抗病魔成功

▲唐玲罹患胃癌第4期，胃僅剩下原本的3分之1。（圖／關懷心臟病童協會提供）
▲唐玲罹患胃癌第4期，胃僅剩下原本的3分之1。（圖／關懷心臟病童協會提供）

記者羅凌筠／綜合報導

48歲的女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，之後因癌細胞轉移，也必須摘除子宮和卵巢，目前胃僅剩下原本的3分之1，2年多前被醫師評估可能只剩下3到6個月的壽命，最終唐玲憑藉勇氣及信心抗癌成功，被視為健康典範，新年伊始就榮獲陶聲洋防癌基金會、關懷心臟病童協會防癌及健康親善大使雙代言。

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▲唐玲抗癌成功，盡情享受美麗人生。（圖／關懷心臟病童協會提供）
▲唐玲抗癌成功，盡情享受美麗人生。（圖／關懷心臟病童協會提供）
唐玲坦言，因為割除子宮和卵巢提早進入更年期狀態，骨質疏鬆問題和心血管問題也找上，運動部分會加強超慢跑以及伸展拉筋，以及加強重訓，目前身高166公分，52公斤的自己，還是被醫生提醒要繼續增重到55公斤，但她笑說：「還是有女明星包袱，希望漂亮。」

▲吳若湄（左起）、唐玲、李昱欣出席防癌親善大使活動。（圖／關懷心臟病童協會提供）
▲吳若湄（左起）、唐玲、李昱欣出席防癌親善大使活動。（圖／關懷心臟病童協會提供）
唐玲現在首要是以健康和保持心情愉快，對於網上酸民，連煎荷包蛋都會被酸民說鍋子很爛等，雖然還是會生氣，但會自己控制情緒不被他們影響。而先前提到因為用藥影響視神經病變，而被眼科醫生懷疑疑似青光眼，目前換藥後雖不會紅眼，但反而會開始頭痛，也因如此有主持或是通告就會先暫時停藥，目前就是繼續觀察。

唐玲透露因為胃切除後，也開始改變飲食，從暴飲暴食到現在三餐正常且更注重飲食順序，先吃蛋白質，之後蔬菜和水果等，這樣不會因為有忽然嗜睡狀態，但她直言現在每天工作僅能維持5小時電量，儘管有經濟壓力，但現在因還在復健中，走一步算一步，比起經濟壓力，會更注意自己的健康，但也樂於和大家分成功抗癌心得。

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