Jokic好輕鬆！出手3次狂送16助攻寫新紀錄 金塊131:114輕取活塞
NBA丹佛金塊今（8）日在主場迎戰聯盟爐主底特律活塞，此戰金塊在Nikola Jokic帶領下展現衛冕軍實力，輕鬆以131:114輕取活塞，其中「小丑」Jokic全場更是僅出賽25分鐘，雖只出手3次攻下4分，但送出16次助攻、5次火鍋、5籃板，成為聯盟史上首位得分不到5分，卻有至少15助攻、5籃板、5封阻的球員。
記者張志宇/綜合報導
本戰上半場雙方你來我往，上半場結束金塊僅以7分領先活塞，來到第3節，金塊一掃前兩戰在第3節被打爆的陰霾，單節對活塞打出43:28的比分，一口氣將分差拉開至20分。
金塊將分差拉開至20分後，末節Nikola Jokic直接高掛免戰牌，完全沒有上場，總計此戰出賽25分鐘，全場3投2中拿下4分，抓下7籃板、5火鍋與16次助攻。
本場金塊火力全開，Jamal Murray全場24投14中，攻下本季新高的37分，Michael Porter Jr.與Kentavious Caldwell-Pope紛紛貢獻18分，小將Peyton Watson與Reggie Jackson分別拿下15分與13分。
反觀在終止28連敗後的活塞，在今（8）日輸球後吞下4連敗，其中一哥Cade Cunningham此戰更是只出賽11分鐘，就因傷提前退場，目前活塞以戰績3勝33敗持續在聯盟墊底。