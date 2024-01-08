中華職棒／統一獅正式開訓！新同學郭俊麟也報到 穿上橘黑球衣
2024年統一7-ELEVEN獅春訓第一階段訓練，今日起前進亞太棒球村副球場正式開始展開，今日開訓訓後前，由統一獅董事長凃忠正、總經理蘇泰安及總教練林岳平率領全隊教練、選手及後勤人員進行例行性開訓拜拜儀式，祈求春訓訓練期間人員一切平安，透過完善的訓練環境，提升選手技能，備戰新球季，力拼中職35年總冠軍殊榮，郭俊麟也透過交易順利報到。
記者吳政紘/綜合報導
今年春訓期間統一獅球團向台南市政府體育局租借亞太棒球村成棒副球場、室內打擊場、戶外打擊場、戶外牛棚練習場等，透過更完善的硬體訓練空間，讓獅隊在訓練運作效率提升。統一獅今年度春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作「棒球運科檢測及訓練系列課程」，透過各項MLB等級的科技儀器設備，來為選手們進行投手及打擊檢測，貝思沛拉團隊並進一步運用科學數據解讀，更深入提供選手關於投球及打擊機制、動力鍊優缺點查核、身體素質水平、危險因子監控及疲勞指數管理 …等分析服務、並在春訓期間透過生物力學方法論、球路設計、擊球品質優化、個人訓練計畫安排、棒球運科趨勢應用 … 等系列課程，輔以搭配貝思沛拉所研發的「AI Coach棒球雲端數據訓練系統」，來讓教練及選手們更全面地了解棒球運科執行應用方式，目的期望讓選手更科學地了解自身的技術水平、優化方向及訓練方法，來更有效率地提升運動表現，減少運動傷害，增加球隊的整體競爭力。
總教練林岳平表示：「過去獅隊在現有的台南市立棒球場，因現有的空間受限，針對許多新科技技術導入受到限制，今年球隊與台南市政府租借亞太棒球村訓練場地，其場館各項設施均有完善規劃，與球團商討導入運動科學，而春訓第一週將會規劃重點選手進行各項球數據檢測，透過專業圖像、數據分析，也可以建立教練與選手溝通模式，對於教練、選手都是新知識的學習，透過運動科技專業，也讓教練、選手更了解自己的身體狀況，針對不同方向予以強化及提升。」
統一獅總經理蘇泰安表示：「今年春訓獅隊來到亞太棒球村進行訓練，感謝台南市政府的協助與租借，並尊重棒球運動的專業需求，建造過程中不斷聽取球隊、球員建議，最後完成這座具現代化設施的專業棒球訓練場地，讓球隊在訓練上能有所提升，透過更完善的規劃和訓練，也可以提升選手競爭力，讓球隊在爭取賽季好成績，提供更佳的後勤資源及環境。」
今日起統一獅將在亞太棒球村成棒副球場，正式展開第一階段訓練，將採練五休一或練四休一週期，依不同訓練進度予以調整。第一階段春訓期間，球隊規劃於1月20、21、27及28日四天，分別在週六、週日早上9:00起開放球迷進場參觀春訓訓練，球隊也將規劃打擊練習、牛棚訓練、守備訓練、體能訓練等，讓民眾可以進場觀賞球隊春訓訓練，給予選手實質加油打氣，連續四天春訓訓練開放日也將配合球隊訓練課程舉辦球迷見面會，詳細活動內容及參加辦法另行公佈。
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