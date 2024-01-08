國泰跨轉66次優惠沒了！LINE BANK也縮減 網推這家99次免手續費
每月「跨行轉帳」的優惠次數是許多民眾在選擇開立銀行帳戶時考量的條件之一，有的手續費少則5元，多則超過15元，雖然單次金額都不是很高，但是費用長期累積下來也相當可觀。國泰世華銀行原有「每月66次跨行轉帳免手續費」的優惠，直至上週1月6日起，改成每日第一筆且轉帳金額低於500元才可免手續費，其餘情況下皆須收取10到15元不等的手續費。
記者鄭妤安／台北報導
有PTT網友發文哀嚎，稱「傻傻的被扣了好多筆15元才發現」，提醒平常有在使用國泰跨行轉帳的網友千萬要注意。根據國泰世華官網宣布，國內跨行轉帳若轉帳金額在500元內，每帳戶每日第一筆免手續費；轉帳金額介於501至1000元內，或轉帳金額500元內、但超過當日優惠次數，每筆10元；轉帳金額超過1001元，每筆15元。
留言區網友無奈嘆「國泰掰掰，感謝這4年的付出」、「從前的神卡，越改越爛」，也有人提醒，現在連證券戶也沒有免費跨行轉帳，怨嘆「國泰證券大戶怎辦，錢出來都要手續費！」
優惠次數更改的還有LINE BANK，原本LINE BANK免費跨行轉帳次數每月高達88次，去年年底，公司發布訊息指出，自今年1月1日起，免費次數縮減為每月30次。雖然減少超過一半以上，但優惠次數仍是銀行當中數一數二高的。
有不少網友激推2家銀行，第一間「台灣銀行數位帳戶」，每月有99次跨行轉帳免手續費，晶片金融卡於ATM進行跨行轉帳及跨行提款，每月享各10次免收手續費優惠；另一間為「第一銀行iLEO數位帳戶」，每月10次跨轉及10次跨提免手續費。