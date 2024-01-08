楊丞琳對陳綺貞失言後「新衣又突鎚」！自曝影響跳舞：不會再穿了
楊丞琳日前在河南鄭州開演唱會失言，一句「河南人愛騙人」引發眾議，原定出席《四川衛視》的新年晚會表演，最後開播前慘遭除名，不過，個人演唱會未受影響，她上週在上海舉辦演唱會，連唱35首熱門金曲，還找來陳綺貞擔任嘉賓，卻再度傳出失言，還好她機靈趕緊圓回來，不過演唱會上新衣服亮相驚傳突槌，楊丞琳直言「不會再穿了」。
記者江芷稜／綜合報導
楊丞琳6日在上海開唱，邀請曾幫她寫過〈節日快樂〉的陳綺貞當嘉賓，兩人合唱〈魚〉後，陳綺貞誇讚楊丞琳唱功好、錄製非常專業，「是一直被美貌耽誤」的歌手，豈料楊丞琳竟秒回：「那為什麼妳那麽好啊？妳都不會被耽誤欸」，讓陳綺貞有點尷尬接不了話，她趕緊打圓場說：「就是妳什麽都有，然後大家也都認同妳一切的才華，我也好想要」，陳綺貞尬笑回答「好啊」，被不少網友認為楊丞琳再度失言，會讓人誤會「陳綺貞不夠美」。
在河南失言風波過後，楊丞琳對演唱會更加用心，編排曲目跟服裝都有新元素加入，給足粉絲驚喜，演唱會獲得高度評價，好友們也直奔上海支持。楊丞琳在IG發文說：「謝謝上海。我們的人生，又多了一段屬於彼此的故事了。P.S 背景音樂選擇青春鬥，懂的都懂。」不過，以跳舞著稱的楊丞琳，在IG限時動態曬出一襲白色拼接長裙，表示這套服裝不會再穿了，「影響我跳舞，閃現上海場下台一鞠躬」，展現對自己的高度要求。
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