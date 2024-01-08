羅美蘭洗衣店火災沒了！慘被孔明騙貸款 《特攻隊》追到中國討錢
南韓喜劇片《金派特攻隊》由羅美蘭主演，孔明、廉惠蘭、朴秉恩、張允柱、李茂生、安恩真等人共演，故事敘述因經營的洗衣店發生火災，德熙（羅美蘭 飾）考慮貸款整修洗衣店。某天，銀行的孫代理（孔明 飾）打電話表示要提供合理的貸款條件給德熙，並以貸款需要手續費為由騙取德熙的財產。受騙上當的德熙失去全部財產後，只好和孩子流落街頭。某天，孫代理又打來電話，但這次竟是求救電話，為了找回丟失的錢，德熙決定與各懷必殺技的同事們飛往中國青島救出孫代理。
記者陳雅蘭／綜合報導
《金派特攻隊》改編自真實事件，飾演女主角「金德熙」的羅美蘭表示，看到劇本裡的故事發展嚇一跳，她表示：「心想：『這有可能嗎？真了不起』，原來還有這樣的故事啊。聽說本作是在新聞播出後製作的，真實事件本身就很有魅力，要拍成電影感覺就會很痛快。」
朴永珠導演回想拍攝的過程，「羅美蘭演員非常適合這個角色，不需要特別引導，她就能將『德熙』演得很好。她很有人情味也很有幹勁，即使在危險的狀況下也不失幽默。羅美蘭演員與『德熙』的個性很相似，所以她很能理解角色，演技也很到位，拍攝現場十分愉快。」
孔明在片中飾演詐騙集團成員，在騙取受害者「德熙」的財產後，卻在一個月後向「德熙」求救，並決定一起逮捕集團組織首腦。孔明表示：「覺得既緊張又激動，之前因為當兵未能參與電影《韓山島海戰》的試映會，感到很可惜。很開心本作從開頭就能和大家一起活動，希望可以盡快和觀眾們見面打招呼。」
孔明在拍攝《金派特攻隊》時深受其他「姐姐演員們」的喜愛，他說：「前輩們非常喜歡我，她們這麼歡迎我，並等我退伍讓我受寵若驚。」羅美蘭則開玩笑說：「即使如此，我也沒去軍中探望他！」張允柱則說：「孔明很可愛，入伍前還很青澀，若跟他開玩笑的話還會害羞的逃跑。」《金派特攻隊》1月26日在台上映。
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