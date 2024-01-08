金球獎／54歲諾蘭等26年開胡了！PTT集氣《奧本海默》橫掃奧斯卡
第81屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（8）日順利落幕，54歲名導克里斯多夫諾蘭自1998年第一部長片《跟蹤》，睽違26年終於在金球獎開胡了！他憑藉《奧本海默》橫掃5項大獎，成為本屆「電影類」獲獎最大贏家，PTT影迷們也集氣喊：「《奧本海默》值得！希望墨菲跟諾蘭能再接再厲、拿下Oscars！」
記者黃雅琪／綜合報導
諾蘭在倫敦大學學院就讀英語文學曾製作幾部短片，長片處女作是1998年的《跟蹤》，2001年上映的《記憶拼圖》入圍奧斯卡最佳原創劇本獎一戰成名，接續便以2010年《全面啟動》入圍奧斯卡最佳影片和最佳原創劇本，一直到2018年，諾蘭終於憑藉《敦克爾克大行動》入圍奧斯卡最佳影片獎，以及首獲提名最佳導演殊榮。
諾蘭職涯中入圍5座奧斯卡金像獎、5座英國電影學院獎和8座金球獎（包含本屆），今日終於憑藉《奧本海默》在金球獎開胡拿下最佳影片、最佳導演2獎，同片還獲頒劇情類最佳男主角席尼墨菲、劇情類最佳男配角小勞勃道尼以及最佳原創配樂共5獎。
此景令諾蘭影迷相當亢奮，直呼要集氣《奧本海默》橫掃奧斯卡「恭喜《奧本》啊！我這次奧斯卡的心願就是希望諾蘭可以拿！」、「希望《奧本》橫掃奧斯卡」、「能把3小時傳記片拍得跌宕起伏，諾蘭是真的猛」，不過也有人認為金球獎帶動奧斯卡風向已不如過往「還是要等SAG（美國演員工會獎）出來才比較準。」
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