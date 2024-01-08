童星沈建宏「市場剁雞腿」謀生 前師兄陳奕：說落魄太超過
31歲童星出身的沈建宏10歲就出道，演過偶像劇《原味的夏天》、《泡沫之夏》，還與前師兄陳奕組過男子團體「AK」，沈建宏出走原經紀公司之後，近日在松山市場剁雞腿擺攤，月收入2萬，對於外界評論「落魄」、「淪落」，陳奕聲援：「說落魄有點太超過。」
記者羅凌筠／台北報導
沈建宏手頭上還有醫美診所、皮拉提斯教室，都開設在東區一級戰區，照理說擺攤算是打零工，沈建宏努力賺錢，是因為跟網紅女友Bella以結婚為目標，去年10月在友人推薦下跑松山、三重、淡水市場擺攤，1個月賣4到6天，從清晨6點開啟吆喝人生，營收2萬也是不錯。
對此，陳奕受訪表示，與沈建宏有一段時間沒聯繫，畢竟共事過人生3分之1的時間，尊重他每一個人生階段的決定，「說落魄我覺得有點太超過，只是換一個方式一樣在服務大眾，沒有落魄不落魄的問題，現在拿菜刀說不定之後拿手術刀，人生就是不斷累積經驗去找到方向不是嗎？生活不容易，疫情打斷了很多人的計畫，祝福建宏。」
沈建宏原本是陳奕新戲《男公館》班底，去年無預警出走經紀公司，閃辭製作人一職，部分資金因此白燒了，陳奕基於10多年的革命情感，尊重沈建宏的決定，頂多在媒體面前發發牢騷：「我是覺得他身為醫美、皮拉提斯副業的門面，怎麼可以胖得跟豬一樣，他跟我組團的時候最帥，因為我每天盯著他。」聽起來感情沒什麼受影響。
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