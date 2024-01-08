穿越工地也甘願！整排客人等買「這間手搖飲」 饕客認了：真的夯
近年來手搖飲市場競爭激烈，各路名人、網紅紛紛創立自有品牌想分食這塊大餅，而各種新興品牌也發揮創意找出獨家特色攬客中主打草仔粿、粉粿放入飲品中的「一沐日」也是代表者之一。近期有民眾經過板橋三民店，發現正進行道路施工，店外用鋼板搭建一條通道仍排滿了客人，現場畫面讓不少人好奇：「究竟是有多好喝」。
記者潘毅／綜合報導
一位網友在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，地點位於板橋三民路二段，當地正進行道路施工，路邊水溝都被挖了一個大洞進行整修，店家前都搭上了臨時用鋼板橋，提供暫時通行之用途。
不過在一沐日店門口的鋼板橋上，卻站滿了排隊人潮，儘管工地現場塵土飛揚和路面有大洞，顧客們仍甘願在現場排隊等待購買手搖飲。畫面讓不少網友驚呼「究竟是有多好喝？旁邊再施工也要等待」。另有在地饕客透露，這間門市平時生意就十分好「要是沒修路，人會再多兩倍」。
一沐日於2012年在台中創立品牌，開始逐步展店，2018年甚至開立越南IMUZU胡志明市創始店，台北分店則是到了2020年才成立，店內飲品價格落在30元至80元不等，主打特色配料草仔粿及粉粿。《DaulyView網路溫度計》的「2023年人氣手搖飲TOP 20排行」中，一沐日的網路聲量排行在第14名。