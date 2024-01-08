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日本石川強震！中信送暖捐款2000萬日圓賑災　助災區重建工作

▲日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，傷亡慘重，中信其子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）8日宣布捐款2,000萬日圓協助賑災。（圖／NOWnews資料照）
▲日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，傷亡慘重，中信其子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）8日宣布捐款2,000萬日圓協助賑災。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

日本石川縣能登半島本（1）月1日發生芮氏規模7.6強震，當地多處道路斷裂、部分房屋倒塌，根據日本《NHK》8日下午報導，截至目前已造成168人死亡、輕重傷565人，並有323人下落不明，日本石川縣亦於6日宣布進入緊急狀態。中信及其子行日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」）今（8）日宣布共同捐款2,000萬日圓，以實際行動送暖，協助災區重建工作，期盼受災民眾早日恢復正常生活。

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中國信託銀行表示，臺灣與日本雙方互動友好，日本遭遇強震，中國信託對於罹難者表達哀悼之意，並以「人飢己飢、人溺己溺」的精神，提供災區復原所需資源之援助，期盼日本石川縣災民度過難關。中國信託銀行與日本子行東京之星共同捐款2,000萬日圓，以行動支持當地災民盡早重建家園、走出傷痛，亦對於救災及醫護人員致上最高的敬意。

中國信託身為國際的企業公民，每當發生嚴重災害時拋磚引玉，展現人道關懷精神，除本次日本石川縣震災，2018年大阪規模6.1地震、同年發生的西日本水災、2016年熊本地震以及2011年東日本強震，中國信託皆於第一時間伸出援手，發揮影響力集結資源，為當地受災民眾盡一份心力。

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