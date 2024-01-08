綠電結束躉購 台電：業者轉直供賣給用戶度數年成長5成
台電今（8）日表示，過往再生能源業者多透過躉購機制賣給台電，近年隨著再生能源發展，躉購費率下降，產業需求增加，更多的綠電業者開始選擇賣給民間業者，不再透過躉購賣給台電，以去（2023）年來說，綠電轉直供的度數已達約17億度，相較前（2022）年的11.26億度，成長5成以上，政府也會持續建立相關機制，推動綠電市場發展及活絡。
記者鄭妤安／台北報導
台電指出，我國自2017年1月26日電業法修正，推動綠電自由化，再生能源業者有許多管道可以銷售電力，例如直接賣給用戶，或是透過台電電網轉賣給用戶；台電也於2018年1月25日公告施行轉直供的營運規章及系統平台，為用戶提供多元購電管道，滿足再生能源使用需求。
轉直供開放以來，自2020年5月首次受理業者轉供案件，統計至去年底已共計85家綠電業者，包括25家再生能源售電業、40家再生能源發電業、20家自用發電設備設置者，及291家用戶參與轉直供，累計轉直供的度數達約37.6億度。
台電預告，將規劃試辦「綠電分配沙盒計畫」，針對單一企業下有數個不同廠區，可透過轉供電量的彈性分配機制，降低餘電問題，協助企業更有效獲得及運用綠電；或是因應中小企業的小額綠電需求，以台電自建案場所發的綠電，推出小額綠電銷售試辦計畫，提供國內企業更多元綠電選擇。