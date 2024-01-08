北市國小惡霸拿剪刀霸凌同學「當選模範生」　校方：全班票選結果

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汪怡昕指控，該名男同學家境十分好，父母也很強勢，就是因為父母和校方的縱容，才會有這麼囂張跋扈的小孩；並透露，多名學生從3、4年級開始被霸凌，事件在4年級下學期末遭揭露，因為被霸凌學生的家長抗議，5年級就被分到不同班，去年底校方調查結果出爐，證實男同學有慣性霸凌，上週竟還公開表揚，質疑校方幫霸凌者洗白。
校方今天表示，學校在今年6月接獲疑似霸凌案件申請，並成立調查小組，目前仍在調查中，結果尚未出爐，但無外傳持剪刀、鐵尺攻擊情況；該起事件發生在4年級下學期末，經過暑假重新編班，當事人現已升上5年級、分屬不同班級，學校於編班後，也啟動相關輔導機制，持續追蹤關心當事人，並定期開會討論。
至於外界指控爭議同學當選模範生，校方說明，校內模範生選拔是由各班學生推薦、經全班票選出爐，在票選時各班老師也會說明選拔的條件，推舉的同學也必須提出候選人的優點；因5年級為新班級編班，所組成學生與原有4年級班級不同，據了解，該名學生被新班級的同學公認具有領導能力、願意協助同學等優點，經全班票選後，獲過半數支持而當選。
校方提到，票選結果出爐後，該名學生一度因為自己接受調查中而推遲，經與父母討論後，決定接受獎項肯定，學校尊重班級學生票選的結果。
校方強調，學校為學生學習場所，有好的表現會給予鼓勵及讚賞，行為有所失當也會給予指導與輔導，絕對不會幫特定學生護航或洗白，而該學生在新環境展開新生活，也努力提升自己，盼社會給予正向的鼓勵及支持。