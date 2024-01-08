桃園立委全壘打！朱立倫：桃園贏國會就過半

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朱立倫說，選戰最後衝刺，大家都是南北奔波，最重要的目的就是為了這個星期六要政黨輪替、國會過半。他提到，昨晚在高雄的造勢晚上令人非常感動，比跨年晚會場合還大，前天在桃園的造勢場也展現最大氣勢，連他在台南陪侯友宜掃街，群眾及所有在家裡或店面裡的人都跑出來表達支持，感受到人民期待改變。
朱立倫指出，這個氣氛跟2022年縣市長選舉，最後選前一天他陪著張善政掃街時當時的感覺一模一樣，當時在桃園的街頭，就是大家都衝出來，所有民眾最真實的反應就在那一份要變天的感覺，結果桃園大贏。
「這個星期讓我們用選票證明台灣人民的智慧，讓大家證明何謂民主 ，民主就是做好繼續，做壞一定要換人。」朱立倫批評，民進黨執政「吃銅、吃鐵、吃台灣、吃百姓」，更重要的是讓所有父母無法安心、社會無法安定、國家沒有安全，這就是人民期待變天的最大原因。
朱立倫強調，這次的總統選舉，桃園非常重要，拜託大家最關鍵時刻，每一票都要催出來，每一票都要集中支持國民黨「侯康配」；立委選舉方面，朱表示，對於爭取連任的三位戰將萬美玲、魯明哲、呂玉玲很有信心 ，另外三位年輕的新戰將牛煦庭、邱若華、涂權吉 ，更是「關鍵中的關鍵，全台都在看 ，週五他也會再回到桃園陪同三位新人掃街，要拚到最後一分鐘，把桃園的六席立委全壘打，「只要桃園贏，我們就國會過半。」
朱立倫還提到，前幾天他才和韓國瑜在討論桃園這3席新人非常重要，將來國會要掌握 ，就要拜託所有鄉親，這次的全國不分區最有戰力，只要肯戰、敢戰，都提名，還有專業代表，拜託政黨票一定要支持國民黨能夠獲得最大的支持。
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