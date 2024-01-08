梁朝偉揭密「社恐傳說」！劉嘉玲爆看電影買6張票 他笑：太誇張
61歲國際影帝梁朝偉，因個性內向被封為「I人典範」、「社恐傳奇」，老婆劉嘉玲曾爆料家裡裝修時，他就拎一個小皮箱出國去，甚至飛去法國巴黎一個人餵鴿子，等到心情開心了就回來，種種社恐傳說流傳出來，讓人不敢置信，梁朝偉近日宣傳電影《金手指》時，親口證實這些傳言，也坦言傳言說他一個人看電影買6張票「太誇張了」。
記者江芷稜／綜合報導
梁朝偉個性害羞，跟外向開朗的劉嘉玲個性互補，尤其在典禮走紅毯最為明顯，老婆還開心迎接鎂光燈時，他就揣著手想離開，逗笑不少粉絲。由於他愛滑雪，經常旅居於日本，加上語言不通，日本人個性不愛打擾別人，讓他覺得格外清淨，享受一個人的生活。
不過，傳言越說越誇張，連梁朝偉都覺得有點誇大，他最近因電影《金手指》接受訪問，坦言自己不是這麼的「I人」，如果在熟稔的人面前，自己就會非常健談，跟外界想像的不一樣。但他坦承真的買了一張機票飛去巴黎，只為了餵鴿子，讓共演的劉德華不敢相信。
劉嘉玲曾爆料他一個人看電影，為避免被打擾，一口氣買了身旁及前面的位置，總共購買6張票，確保旁邊都沒有人，梁朝偉被問到此事，直言太誇張了，坦承會買3張票，身邊沒有人就可以，前排有沒有人無所謂，但這樣的舉動讓劉德華仍感不可思議。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁