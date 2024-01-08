300萬租屋族悲歌！房租指數年增率創27年來新高 專家揭1關鍵原因
全台租屋族超過300萬人，據主計處公布最新物價指數統計，2023年房租指數為103.88，年增率達2.16%，創下27年以來新高。另外整體居住類指數為104.35，指數創下歷史新高，包含住宅維修、家庭用品與管理費也都是負擔最高的時間，若加上去年房價也創下新高，民眾在居住生活的開銷負擔也是最重的時刻。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波通膨影響甚大，統計顯示居住類的物價指數連續兩年的年增率都超過2%，而上一次年增率2%已經是1996年時候的事情，而居住類指數包括有房租、住宅維修費用、家庭用品費用與管理費用等，若加上去年房價也創下歷史新高，不管是租或買都有感代價更高，連維護居住品質等修繕與管理費用等，都同步創下新高，顯示民眾在「住」付出的代價跟著通膨升溫，而變得負擔更重。
統計顯示，2023年居住類指數為新高的104.35，其中年增率連續2年超過2%，其中房租指數2023為103.88，年增率達2.16%，年增率創下27年以來新高，所幸政府積極推動租金補貼，幫助部分租客減輕租金負擔，住宅維修費則受到工料雙漲影響，2023年指數為109.22，同樣寫下歷史新高，家庭用品指數104.7也是新高，家庭管理費用指數104.95，指數新高且年增達3.27%，可能與社區保全清潔管理費用增加有關。
曾敬德指出，雖然租金指數仍未出現趨緩狀況，不過政府租金補貼有效減少部分租客負擔，符合需求的民眾應該盡量使用。