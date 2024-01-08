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一天要價1萬！「0星級飯店」位處阿爾卑斯山1900公尺　客露天入睡

▲藝術家 Riklin 兄弟檔創立了 Null Stern Hotel 創意旅店，在阿爾卑斯山上設置露天旅店。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
▲藝術家 Riklin 兄弟檔創立了 Null Stern Hotel 創意旅店，在阿爾卑斯山上設置露天旅店。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）

記者潘毅／綜合報導

這種奇妙的體驗，有機會你會想去嗎？在歐洲壯麗的阿爾卑斯山上，有一個沒有屋頂與牆壁的「0星級飯店」存在，旅客必須露天入睡，且入住一晚就要價335美金（約1萬台幣），但各國旅客仍然排隊搶著體驗，現場照片也曝光了。

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▲工作人員進行旅店清潔的模樣。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
▲工作人員進行旅店清潔的模樣。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
由藝術家 Riklin 兄弟檔創立了 Null Stern Hotel 創意旅店，最初主要是找尋了冷戰時期留下的防空洞，將其改建成旅館，「房間」沒有屋頂與牆壁，只有簡單的一張床，主打「0星級」服務，意即「將一切物質的使用需求降至最低」。

▲Null Stern Hotel 創意旅店主打「0星級」服務，意即「將一切物質的使用需求降至最低」。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
▲Null Stern Hotel 創意旅店主打「0星級」服務，意即「將一切物質的使用需求降至最低」。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
這樣的型態也引發全球旅客關注，兄弟倆便靈機一動，再度跑到阿爾卑斯山上設置旅店，旅客必須露天入眠，專注於瑞士高山上的各種生態美景與夜晚的星空，如果想要洗澡，需走到路程5分鐘的公共浴室。

▲Null Stern的阿爾卑斯山「露天景觀套房」，每晚入住要價335美金（約1萬台幣），並配有一位私人管家進行入住後送餐等服務。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
▲Null Stern的阿爾卑斯山「露天景觀套房」，每晚入住要價335美金（約1萬台幣），並配有一位私人管家進行入住後送餐等服務。（圖／取自IG@nullstern_theonlystarisyou）
Null Stern的阿爾卑斯山「露天景觀套房」，每晚入住要價335美金（約1萬台幣），並配有一位私人管家進行入住後相關客房服務，還有送餐需求等。若遇到下雨天候不佳時，管家也會協助客人到附近小屋躲雨。「露天景觀套房」自從2016年經營以來，來自各國旅客就一直預約爆滿，也曾因為疫情一度停擺，最終在2022 年夏天重新營業。

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