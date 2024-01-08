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日本能登半島強震！168人罹難、323人失蹤　降雪低溫增加救援難度

▲日本石川縣能登半島1日發生規模7.6地震，其中輪島市受災最為嚴重，再加上天氣狀況不穩定，使得救災工作難度增加。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島1日發生規模7.6地震，其中輪島市受災最為嚴重，再加上天氣狀況不穩定，使得救災工作難度增加。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本石川縣能登半島元旦當天發生規模7.6地震，根據當局最新統計，死亡人數一夜之間增至168人，失蹤人數調整為323人，目前下落不明者則由195人，下降至103人。日本官方表示，受到降雪與交通中斷影響，實際災情仍難以掌握，但氣象廳警告，儘管地震發生次數正緩慢減少，但大雪與低溫的影響恐怕對於救災和當地民生帶來衝擊。

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日本氣象廳（8）表示，能登半島石川縣規模7.5強震過後，地震活動仍相當頻繁，儘管地震發生次數會緩慢減少，發生與元旦同等程度地震的可能性相對降低，但地殼活動仍然處於活躍狀態；而北陸地方及新潟縣受到上空強烈冷空氣影響，除了大雨可能造成土石流災害以外，降雪也會對交通和路面結凍造成影響。

日本首相岸田文雄接受日本放送協會（NHK）訪問時指出，「首要任務是解救被埋在瓦礫堆下的人，並到達被隔絕的社區」，然而因為交通和通訊中斷，石川縣官員表示有多間房屋遭摧毀，救難人員仍在搜索受困人員。

能登半島的強震導致多間建築物倒塌，並在災區引發一場大火，同時還有超過1公尺高的海嘯，救援工作又碰上1000起土石流，直至昨晚還降下大雪。有超過2萬8800災民在臨時設施當中避難，隨著積雪覆蓋與自來水和電力的短缺，救援與衛生條件可能愈發艱困。

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