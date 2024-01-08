「我就是給馬文君佣金的人！」郭璽南投助講下跪　哭籲下架賣國賊

綠營大咖頻來桃園造勢　張善政：民進黨知道桃園是重中之重

▲選前5天關鍵時刻，國民黨桃園侯康競選總部暨立委聯合競選總部，今日在中壢舉辦「桃園挺侯康 立委全壘打勝利大會」。（圖／記者李春台攝，20240.1.08）
▲選前5天關鍵時刻，國民黨桃園侯康競選總部暨立委聯合競選總部，今日在中壢舉辦「桃園挺侯康 立委全壘打勝利大會」。（圖／記者李春台攝，20240.1.08）

記者李春台／桃園報導

選前5天關鍵時刻，國民黨桃園侯康競選總部暨立委聯合競選總部，今（8）日在中壢舉辦「桃園挺侯康 立委全壘打勝利大會」，擔任競總主委的市長張善政會後接受媒體訪問，談到近期綠營大咖頻到桃園造勢，他表示，顯示民進黨也知道桃園在這次的選舉是「重中之重」，批評民進黨現在已經騙到底，千瘡百孔的政績，不是擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主，呼籲桃園鄉親大團結，展現上次市長選舉的力量，千萬不要被謊言所騙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨提名的6位立委候選人邱若華、涂權吉妻子鍾淑娓、牛煦庭、呂玉玲、魯明哲、萬美玲輪番致詞，爭取支持，他們指出，民進黨近8年執政荒腔走板，賴清德說出中華民國、中華民國憲法是災難，讓他當選才是真正的災難，痛批民進黨執政貪腐，我們受夠了。選舉最後5天請大家勇敢幫忙拉票、催票及固票，只要團結就能政黨輪替、桃園六席全上。

議長邱奕勝表示，今日出席的社團及所有鄉親並沒有分顏色，大家站出來就是為了台灣的將來，現任3位立委表現有目共睹，還有3位年輕立委候選人，代表年輕出頭天，大家一起來當他們的後盾及靠山。

張善政舉前總統蔣經國曾經說過的兩句話「用政府的錢讓少數人發財是不對的」、「今天不做，明天就會後悔」，希望全國民眾了解，如果感覺目前台灣的日子不好過的話，就請透過投票來改變。

張善政會後受訪表示，不管是3位現任立委或3位競選新任的立委候選人，都是一時之選，每個人都有非常好的專長跟特色，期待透過今天的團結大會，發揮臨門一腳的功能，讓6人都能順利進到立法院。

針對近期綠營大咖都來桃園造勢，張善政說，顯示出民進黨也知道桃園這次在選舉裡是重中之重，上次的市長選舉，在桃園市民支持下，讓他打贏對手，以差距十幾萬票優勢獲得勝選；這一年多的執政，桃園的民眾也相當滿意，在此趨勢下，桃園市民不會因為民進黨大咖來講一些選舉的花腔油調就改變。

▲綠營大咖頻繁到桃園造勢，張善政表示，顯示民進黨也知道桃園在這次的選舉是「重中之重」，批評民進黨千瘡百孔的政績，不是擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主。（圖／記者李春台攝，20240.1.08）
▲綠營大咖頻繁到桃園造勢，張善政表示，顯示民進黨也知道桃園在這次的選舉是「重中之重」，批評民進黨千瘡百孔的政績，不是擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主。（圖／記者李春台攝，20240.1.08）
張善政批評，民進黨現在已經騙到底了，已經沒有機會再把他們千瘡百孔的政績搽脂抹粉，「破破爛爛的政績，不是擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主」，即使他們擦脂抹粉，桃園民眾其實非常清楚，不會再被騙。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

王欣儀再談姐姐遇害「爸爸想在我臉上劃一刀」　籲賴清德表態廢死

桃園立委全壘打！朱立倫：桃園贏國會就過半

選前SRF電廠爭議互槓！黃世杰批對手自願當廠商代言人

喊出一定要選對人、走對的路！林智堅：「票投2、5、6」守護台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選