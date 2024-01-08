綠營大咖頻來桃園造勢　張善政：民進黨知道桃園是重中之重

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議長邱奕勝表示，今日出席的社團及所有鄉親並沒有分顏色，大家站出來就是為了台灣的將來，現任3位立委表現有目共睹，還有3位年輕立委候選人，代表年輕出頭天，大家一起來當他們的後盾及靠山。
張善政舉前總統蔣經國曾經說過的兩句話「用政府的錢讓少數人發財是不對的」、「今天不做，明天就會後悔」，希望全國民眾了解，如果感覺目前台灣的日子不好過的話，就請透過投票來改變。
張善政會後受訪表示，不管是3位現任立委或3位競選新任的立委候選人，都是一時之選，每個人都有非常好的專長跟特色，期待透過今天的團結大會，發揮臨門一腳的功能，讓6人都能順利進到立法院。
針對近期綠營大咖都來桃園造勢，張善政說，顯示出民進黨也知道桃園這次在選舉裡是重中之重，上次的市長選舉，在桃園市民支持下，讓他打贏對手，以差距十幾萬票優勢獲得勝選；這一年多的執政，桃園的民眾也相當滿意，在此趨勢下，桃園市民不會因為民進黨大咖來講一些選舉的花腔油調就改變。
張善政批評，民進黨現在已經騙到底了，已經沒有機會再把他們千瘡百孔的政績搽脂抹粉，「破破爛爛的政績，不是擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主」，即使他們擦脂抹粉，桃園民眾其實非常清楚，不會再被騙。
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