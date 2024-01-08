讚管中閔對卡管案表態令人佩服 名醫：還有人搞不清楚錯在哪
台大前校長管中閔不滿當年民進黨卡管，民進黨總統候選人賴清德日前還在辯論會上說，最後管中閔能上任校長，是他行政院長任內核定。管中閔氣到近日狂開戰，昨還首度站台，幫國民黨總統候選人侯友宜拉票。精神科名醫沈政男在臉書表示，管中閔為「台大拔管事件」勇敢出來發聲，實在令人敬佩。
記者何哲欣／台北報導
沈政男說，現在還有台大師生搞不清楚拔管案錯在那裡，顯然他們對大學自治完全不了解。大學自治來自歐洲中古時代，當時不要說官員，連教皇都不准也不敢把手伸到校園裡，干預校園事務。怎麼會用一些什麼遴選程序的問題，就可以當成理由來干預大學的校長遴選？有沒有問題，是你說了算嗎？你比教皇還偉大啊？
沈政男也說，記得那一年，2018年，他重回母校，在台大念研究所。許多教授與學生在五月四日發起「新五四運動」，抗議「卡管案」，他也參加了。課堂上有老師對這個活動不以為然，他也沒說什麼，反正也影響不了大局，但如果是1980年代，他可是會當場站起來痛罵在台上的人，管你是誰。
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