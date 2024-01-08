回桃園從早到晚跑透透 鄭文燦馬拉松式輔選拉抬桃園小雞
行政院副院長鄭文燦今日（8）回到桃園，陪同立法委員候選人進行馬拉松式的輔選行程，從早到晚跑透透，從北桃園跑到南桃園，包括站路口打招呼、徒步掃街、車隊掃街以及問政說明會助講等行程。
記者李春台／桃園報導
鄭文燦今天一早陪桃園區立法委員候選人范綱祥在文中路站路口後，接續進行桃園區的車隊掃街。鄭文燦隨後轉往中壢中平商圈陪同立法委員候選人彭俊豪進行徒步掃街。隨後文燦轉往楊梅永美路進行徒步掃街之後，再驅車前往黃世杰的問政說明會現場。
鄭文燦陪同彭俊豪掃街時，中平商圈沿路熱情的商家不斷拿出自家的商品餵食彭俊豪與長鄭文燦，還邀情兩位一起進入商店內吃肉丸。途經越南麵包店時，越南籍新住民還邀約一起製作法國麵包，徒步掃街最後走到一間河粉店，越南籍的新住民老闆娘熱情邀約共進晚餐。
鄭文燦在陪同黃世杰在楊梅徒步掃街後，便驅車前往黃世杰的問政說明會，鄭文燦推薦黃世杰是國會新科立委第一名，堪稱桃園之光。鄭文燦說，楊梅高山頂地區更往前一點的幼獅交流道，以及未來要打通到六六，希望黃世杰連任後要繼續通推動；以及幼獅工業區要擴大，鄭文燦說「楊梅的未來不可限量，會有不同的發展」。
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