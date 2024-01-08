赴石川震災區送「男用情趣蛋」　日本網紅遭砲轟仍不認錯

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日媒《Friday DIGITAL》指出，網紅「煉獄コロアキ」帶來的一系列救援物資當中，包括300枚擁有各種顆粒款式的TENGA男性用自慰蛋，煉獄コロアキ表示，TENGA自慰蛋能夠提供災區男性消解強震以來所積累的心理壓力，而這絕對是國家無法公開提供、卻又是每位男性同胞所必須要擁有的「救難物資」，煉獄コロアキ還對鏡頭喊話稱「今天我們也使用了TENGA消解慾火喔！」
針對網紅的行為，不少日本網友也紛紛留言砲轟，「你們前往災區的行為，才是構成災民壓力的主要來源」、「我是這裡的災民，如果看到你們拿那個來這，可能會想痛扁你們一頓」，煉獄コロアキ則回應網友發問，表示災民可以在「1.棉被裡 2. 廁所裡 3. 洗澡時 4.戶外（野外）」使用。
不少批評稱「可以停止這種無意義活動嗎？」、「真是無聊當有趣」、「有時間送TENGA，還不如多送一點食物、水、衣服」，而煉獄コロアキ也強調，他們並非只有攜帶TENGA自慰蛋，還有從倉庫運送其他物資。
不過此前石川縣政府已經對外指出，婉拒接受「個人捐贈」的救援物資，現在他們正在接受由主管機關配送的救援物資，儘管在社群媒體上有消息稱接受個人救援物資，但官方特別呼籲「現階段請別這麼做」，石川縣政府表示，包含企業在內的團體應事先與政府主管機關聯繫、確認並協調必要物資後再來提供，並不需要直接送往現場。
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