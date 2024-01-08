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赴石川震災區送「男用情趣蛋」　日本網紅遭砲轟仍不認錯

▲日本網紅「煉獄コロアキ」前往石川縣能登半島地震災區發送男性用情趣蛋。（圖／翻攝自X）
▲日本網紅「煉獄コロアキ」前往石川縣能登半島地震災區發送男性用情趣蛋。（圖／翻攝自X）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本能登半島元旦當天發生規模7.6極淺層強震，目前搜救工作持續進行當中，但隨著當地出現大雪，對救援行動及物資運送構成困難，對於物資救援的仰賴也愈發重要。近日一名在社群平台Ｘ有超過7萬多人追蹤的日本網紅「煉獄コロアキ」卻到了災區表示要捐助一系列物資，其中竟包含發放300多枚男性用「情趣自慰蛋」，還宣稱是為了防範「災區性犯罪行為」。

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石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，多起餘震導致交通受阻、當地許多木造民宅等建築物崩塌，在自來水與電力的短缺下，衛生條件與少量的救援物資難以讓災民安心避難。日前，有日本網紅「煉獄コロアキ」就到了現場稱要發放物資，沒想到在災區卻說要發的是300顆男人用情趣蛋。

日媒《Friday DIGITAL》指出，網紅「煉獄コロアキ」帶來的一系列救援物資當中，包括300枚擁有各種顆粒款式的TENGA男性用自慰蛋，煉獄コロアキ表示，TENGA自慰蛋能夠提供災區男性消解強震以來所積累的心理壓力，而這絕對是國家無法公開提供、卻又是每位男性同胞所必須要擁有的「救難物資」，煉獄コロアキ還對鏡頭喊話稱「今天我們也使用了TENGA消解慾火喔！」

針對網紅的行為，不少日本網友也紛紛留言砲轟，「你們前往災區的行為，才是構成災民壓力的主要來源」、「我是這裡的災民，如果看到你們拿那個來這，可能會想痛扁你們一頓」，煉獄コロアキ則回應網友發問，表示災民可以在「1.棉被裡 2. 廁所裡 3. 洗澡時 4.戶外（野外）」使用。

不少批評稱「可以停止這種無意義活動嗎？」、「真是無聊當有趣」、「有時間送TENGA，還不如多送一點食物、水、衣服」，而煉獄コロアキ也強調，他們並非只有攜帶TENGA自慰蛋，還有從倉庫運送其他物資。

不過此前石川縣政府已經對外指出，婉拒接受「個人捐贈」的救援物資，現在他們正在接受由主管機關配送的救援物資，儘管在社群媒體上有消息稱接受個人救援物資，但官方特別呼籲「現階段請別這麼做」，石川縣政府表示，包含企業在內的團體應事先與政府主管機關聯繫、確認並協調必要物資後再來提供，並不需要直接送往現場。

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