藍營台中大造勢！喊破10萬人　侯友宜：台海安定「一定做得到」

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侯友宜指出，民進黨說開車在路上，結果是詐騙在路上、廢死在路上、獨裁在路上、台獨在路上、黑金在路上，這些都是現在進行式，難怪沒有人民要上車，民進黨更駛向萬丈深淵，若民進黨無法清除詐騙集團，就讓他和趙少康帶領團隊，3年詐騙就少一半。
侯友宜表示，他問賴清德要支持廢死還是反對廢死，但賴清德轉頭就走，這是傲慢的民進黨、傲慢的賴清德，若要廢死就勇敢說出來，但賴清德卻沒有勇氣說。侯友宜的態度就是反對廢死，司法程序完備該做都不會等，他會還給被害者與被害者家屬公平正義。
侯友宜也說，民進黨卡管案卡住學術自由、促轉會像東廠影射殺傷力最強、NCC箝制言論自由，他與趙少康會讓言論開放與自由，絕對不會關媒體，不會像NCC一樣順我者昌、逆我者亡，他會讓人民有自由、民主的開放空間。
「賴清德說中華國是災難，又說憲法是災難」侯友宜指出，這兩個有什麼不一樣？賴清德就是要說永遠台獨的內心話，會讓引戰的台獨帶來兩岸不穩定，侯友宜反對台獨，讓兩岸和平、重啟對話交流，更強化國防軍備，讓所有人在台灣平安過日子。
侯友宜指出，國家有難的時候，民進黨欠疫苗賺疫苗、欠快篩賺快篩、欠雞蛋賺雞蛋，「人民儉腸凹肚、民進黨與新潮流呷嘎飽飽」，這款民進黨很可惡，該下台了！也難怪民進黨害怕侯友宜當選，賴清德更說侯友宜嫉惡如仇，現在賴清德不敢說了，改用國家機器、側翼抹黑、抹紅侯友宜，就因為他會成立新的特偵組揭弊案。
侯友宜強調，離選舉剩5天不到的時間，他一定要找回公平正義、和平尊嚴、清廉勤政，一定組成一個有權有責的聯合政府，不分你是誰、不分你什麼黨派，大家團結一起治理好國家，讓國家走向康莊大道，1月13日是這是中華民國的關鍵的存亡關鍵一役，請大家勇敢站出來支持3號侯康配，保人民有好康。
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