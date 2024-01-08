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藍營台中大造勢！喊破10萬人　侯友宜：台海安定「一定做得到」

▲國民黨總統候選人侯友宜今天在台中舉行大造勢。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統候選人侯友宜今天在台中舉行大造勢。（圖／侯辦提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（8）日晚間，在台中舉行大造勢，主辦單位喊出現場突破10萬名支持者。侯友宜說，他對台中市民、全國人民與國家的承諾，說到做到、永不改變，他會讓台海安定、台灣安全、世界安心，台灣永續繁榮走下去「我們一定做得到」。

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侯友宜表示，這幾年台中市長盧秀燕帶著團隊與民代共同努力之下，台中成為幸福宜居的城市，這都是台中人民有智慧，選出最好的媽媽市長，更是全國最驕傲的媽媽市長，但是台中捷運藍線卡關，中央施政分藍綠，民進黨卡東卡西，卡到台中人生活不方便，民進黨欠台中人一個道歉。

侯友宜指出，民進黨說開車在路上，結果是詐騙在路上、廢死在路上、獨裁在路上、台獨在路上、黑金在路上，這些都是現在進行式，難怪沒有人民要上車，民進黨更駛向萬丈深淵，若民進黨無法清除詐騙集團，就讓他和趙少康帶領團隊，3年詐騙就少一半。

侯友宜表示，他問賴清德要支持廢死還是反對廢死，但賴清德轉頭就走，這是傲慢的民進黨、傲慢的賴清德，若要廢死就勇敢說出來，但賴清德卻沒有勇氣說。侯友宜的態度就是反對廢死，司法程序完備該做都不會等，他會還給被害者與被害者家屬公平正義。

侯友宜也說，民進黨卡管案卡住學術自由、促轉會像東廠影射殺傷力最強、NCC箝制言論自由，他與趙少康會讓言論開放與自由，絕對不會關媒體，不會像NCC一樣順我者昌、逆我者亡，他會讓人民有自由、民主的開放空間。

「賴清德說中華國是災難，又說憲法是災難」侯友宜指出，這兩個有什麼不一樣？賴清德就是要說永遠台獨的內心話，會讓引戰的台獨帶來兩岸不穩定，侯友宜反對台獨，讓兩岸和平、重啟對話交流，更強化國防軍備，讓所有人在台灣平安過日子。

侯友宜指出，國家有難的時候，民進黨欠疫苗賺疫苗、欠快篩賺快篩、欠雞蛋賺雞蛋，「人民儉腸凹肚、民進黨與新潮流呷嘎飽飽」，這款民進黨很可惡，該下台了！也難怪民進黨害怕侯友宜當選，賴清德更說侯友宜嫉惡如仇，現在賴清德不敢說了，改用國家機器、側翼抹黑、抹紅侯友宜，就因為他會成立新的特偵組揭弊案。

侯友宜強調，離選舉剩5天不到的時間，他一定要找回公平正義、和平尊嚴、清廉勤政，一定組成一個有權有責的聯合政府，不分你是誰、不分你什麼黨派，大家團結一起治理好國家，讓國家走向康莊大道，1月13日是這是中華民國的關鍵的存亡關鍵一役，請大家勇敢站出來支持3號侯康配，保人民有好康。

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